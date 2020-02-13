這個冬天冰雪女王蒞臨派拉蒙劇院

文 | Lavender

在2018年在百老匯上映後，迪士尼動畫片《冰雪奇緣》的舞台改編音樂劇將在北美巡迴演出，直至三月一日都將在西雅圖的派拉蒙劇院（Paramount Theatre）上演。音樂劇中涵蓋了電影中的所有熱門歌曲，以及同一支團隊創作的十二首新歌曲。 Frozen的電影本身沒有脫離典型的一見鍾情的迪斯尼故事，而音樂劇卻並沒有讓焦點偏離姐妹之間的關係。



photo by Deen van Meer

卡羅琳·英納比希勒（Caroline Innerbichler）所描繪的成年安娜（Anna）比電影中的同一個角色更具有幽默感和喜劇色彩。即使她在電影中不是最突出的那一個，儘管艾爾莎（Elsa）吸引了更多的年輕的粉絲，但在音樂劇中安娜看起來更像是整部劇的是女主角，扮演安娜這個角色的女演員在每一個細節上都給予了非常出色豐富的細節處理，從表情管理，舞蹈肢體動作，歌聲和台詞都非常的出彩。

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而艾爾莎（Elsa）的選角上跟電影有一些細微的出入，這讓小朋友們有一些懷疑的聲音，但是精湛的歌聲和華麗的舞台服裝和舞蹈動作立刻就打消了觀眾的懷疑。尤其是最受歡迎的歌曲“ Let It Go”的演繹使全場觀眾印象深刻，讚歎不已。

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細心的觀眾還會發現扮演安娜（Anna）和艾爾莎（Elsa）的父母的演員在結束了“葬身於大海”的劇情之後又返場參與了其他劇情的群眾演員，專業程度令人讚嘆。因為考慮到孩子們會比較喜歡這種類型的音樂劇，劇作家將國王和王后的死在舞台上的處理方式與電影中的處理方式一樣，使用了非常的模糊的隱喻手法，好讓小朋友們比較容易接受。



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長大前的安娜（Anna）和艾爾莎（Elsa）都由經驗豐富的年輕小演員扮演，台下的小朋友都忍不住要為她們的舞台掌控能力拍手稱讚。馴鹿（Sven）由演員穿著精心設計的馴鹿服裝扮演。為了模仿馴鹿的動作和真實性，演員需要在狹小的空間裡控制馴鹿的眼睛，動作和肢體語言。

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音樂劇中還有很多群體演唱的片段，只要仔細觀察還可以發現有工作人員在坐第一排指揮一些節奏容易混亂的部分，整部劇對於節奏的把控，舞台的走位，燈光控制，場景變換以及演員們對於自己肢體的把控都是巨大的挑戰，完美的無縫銜接專業表演絕對值得票價。中場休息過後還會有一個關於“ HOOO-guh”(意思是舒適和舒適)的互動型表演好讓觀眾快速熱場並且很快地銜接後面的劇情。觀眾們的反應也表示非常喜歡這個中場休息後的有趣喜劇場景。



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故事還保持著跟電影情節。出於對妹妹安娜（Anna）的安全的考慮，從小艾爾莎（Elsa）就與妹妹分開，孤獨的安娜在艾爾莎（Elsa）的加冕儀式上突然愛上了漢斯（Hans）親王。她的姐姐艾爾莎（Elsa）的暴發使該國突然陷入冬季，之後匆忙逃跑。安娜追著她，一路與賣冰的克里斯托夫（Kristoff）成為朋友。最終，漢斯（Hans）露出了邪惡的本性試圖殺死中了魔咒的安娜（Anna），而最終大家發現真正融化咒語的真愛不是浪漫的吻，而是姐妹間的愛與親情。演員們的歌聲，舞台場景燈光設計和服裝造型給整個音樂劇增添了很多亮點讓觀眾覺得耳目一新，演員們對節奏和時間的把控也讓觀眾很快的被帶入劇情。



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整個音樂劇最令人期待的角色雪人奧拉夫（Olaf）是Bunraku風格的，由表演者（F. Michael Haynie）操縱，他熟練契合地扮演著這個角色。去過LA迪士尼冰雪奇緣劇場的觀眾一定不會覺得陌生，同樣的牽線木偶表演方式，不同的服裝同時還在台詞上融入了Frozen 2的一些全新內容，即使看過電影或者其他的Frozen音樂劇都不會覺得這一次的改編跟之前有太大的重複，全新的編曲和增加的內容絕對值得一看。

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整部音樂劇歷時2小時15分鐘，中間有一次中場休息，劇院的飲品吧台還會提供特別為Frozen音樂劇調製的飲料（Ice Ice baby），旁邊的禮品櫃檯還可以購買到音樂劇相關的冰雪奇緣周邊商品。演出開始前的公告就有說明，觀眾不允許在演出的同時一起唱歌。派拉蒙劇院（Paramount Theatre）洗手間在樓下，女士洗手間總是擠滿了人，去劇院之前最好不要喝太多的水，否則很難保證觀眾可以在演出開始之前回到自己的座位。演出開始之前還會有燈光的閃爍來提醒大家快點回到自己的座位。



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具體的購票信息大家可以查看Ticket master來自行購票，更多的音樂劇信息可以查詢Broadway官網來查看具體演出時間安排https://seattle.broadway.com/shows/ 十人以上集體購票還可以享受團體折扣。

