大中華華州香港會 鼠年慈善拍賣晚會再創善舉

華州大中華香港會主席李國祥先生。

由華州大中華香港會（HKAW）以及華州香港會名下的非營利基金會（HKBAWF）共同主辦慈善拍賣晚會，於2020年2月8日，5點半在西雅圖市中心喜來登酒店舉辦，當晚高朋滿坐，共招待了六百多位商界來賓、社區領袖和善長人翁。HKAW慈善聯歡晚會是華州最大型的慶祝中國新年活動之一，今年參加活動的善長和贊助商非常踴躍，籌款數目破歷年紀錄，大會亦花了不少心思在歡樂節目。

晚會由西雅圖麥顯輝師父所帶領的精彩舞龍舞獅表演，HKAW主席李國祥點燈義式後，正式開始。當晚出席的貴賓有︰Mimi Gates、Vijay Vashee、John Meisenbach、Linda Nordstrom、John Ware、Bruce McCaw、Leo Ling、Jan Huang、Christian Hudak、Howard S Wright、Kate Janeway、Deborah Juarez等。會長李程天及榮譽會長Ada Grant 分別致詞，感謝來賓出席及感謝各界熱心人士給予的慷慨贊助與鼎力支持。西雅圖海鷹退役球員Jordan Babineaux 和著名記者Mona Lee 擔任晚會主持。西雅圖本地著名時尚設計師楊佩芬（Luly Yang），為慈善拍賣晚宴帶來30套的「時裝秀」，12位專業模特兒，穿上這些宛如藝術作品的時尚衣裝，猶如切身在巴黎、紐約的時裝週，令人嘆為觀止。

當晚拍賣物品之一：為這次活動獨一無二刻上龍圖的2014年Quilceda Creek 6升瓶裝紅酒。

當天的拍賣物品，種類眾多，包括︰每年最受歡迎的西班牙海鮮飯派對，派對在貴賓Omar & Christine Lee旗下Hotel Interurban酒店舉行，體驗星級廚師Antonio Sanchez製作的正宗美味西班牙美食及品嚐Jesus Martinez精選的西班牙葡萄酒；雙人免費觀看2020年東京夏季奧運會女子沙灘排球3場比賽（金、銀及銅）及來回達美頭等機票；為這次活動獨一無二刻上龍圖的2014年Quilceda Creek 6升瓶裝紅酒；西雅圖亞洲藝術博物館12人私人團和Mimi Gates共進晚餐；12張獨立裱框的中式書法和墨書圖；璀璨奪目由11.76克拉馬德拉黃水晶組成的雞尾酒戒指；2套巴黎豪華七晚公寓連四張$ 1,000達美航空優惠券；雙人來回達美頭等機票飛往亞特蘭大保時捷賽車隊，感受快感；壽司Kappo田村的罕見日本威士忌收藏+ Omakase晚餐四人等等。

西雅圖本地著名華裔時尚設計師楊佩芬Luly Yang。

Mimi Gates西雅圖亞洲藝術博物館榮譽主席。

晚會的的其他贊助有︰獨家航空贊助商達美航空（共送出12張來回機票）、Quilceda Creek、香港貿易發展局、香港經貿局、Tulalip Casino、匯豐銀行、富國銀行、Aegis Living、Hermes、浪潮科技、Uwajimaya超市等，及多位無名氏善長人翁的慷慨解囊下，共為今年籌得將近90萬美元。2020年所籌得的款項，將贊助西雅圖亞洲藝術博物館（Seattle Asian Art Museum，SAAM），剛好2020是SAAM成立25週年。主席李國祥表示，本次活動順利舉行，因發揮凝聚僑心、匯聚僑智，華僑與美國主流社會形成有效溝通，促進中美兩國建立經濟、政治、文化以及各個方面的良好關係。