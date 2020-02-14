春暖花開 與你共赴一場春天的盛宴

總有一些遇見，溫柔了歲月，驚豔了時光；總有一些花開，芬芳了流年。

想起你，便想起了春天，想在那百花盛開的季節，我和你相聚在陽光燦爛的日子裡，你輕喊著我的名字，道一聲，原來你也在這裡。

你相信麼，有些緣分，不在遠近，也不在多少，只是遇見，一眼，便是萬年。

美好的靈魂住在心裡，雖隔山隔水，也隔不斷牽念，靈魂相依的人，從來不懼怕距離遠近，也不在意時光的長短。

我和你的距離，是從冬天到春天的距離，我和你的情意，是夏天到秋天的依戀，季節裡的相思，是搖曳在枝頭的新綠，不說話，已十分美好了。

我從來沒有對你說感謝，但心裡以然謝過一萬次，我從來沒有和你說過想念，卻總是在下雨時想為你送把傘，我從來沒有讚美過你，而你的言行已然是我人生的導向。

有人說，這世上的遇見，總是有那麼多遺憾，而我卻覺得，你我的遇見不是太早也不是太遲，而是剛剛好。

風箏飛千里，總有人看你飛的高不高，而擔心你飛的好不好的人，唯有真正愛你的人，而你是擔心我飛得累不累的那個人。

生命的路上，我們原本都是孤獨的行者，只有頻率相同，相互欣賞的人，才能看見彼此內心不為人知的優雅。生活不容易，和對的人在一起，縱使有再多的不如意，也會堅持下去，因為有你，我不孤單，因為你懂我。

有一種欣賞，叫讚美，有一種相知，叫陪伴，有一種理解是包容，有一種相處叫舒服，彼此開心，彼此依靠，只要和你在一起，不管做什麼都能感到暖心，感到幸福就足夠了。

人生這趟駛向終點的列車，總有人告別，有人些上車，每個人都行色匆匆，就像張小嫻說，希望有個人，在我說沒事的時候，知道我不是真的沒事，在我強顏歡笑時，知道我不是真的開心，這一生，長情的陪伴最難得，懂得的感情最心安。

請相信，人海茫茫，總有一顆心，為你等待，總有一片陽光，是你溫暖的港灣，總有一個人，值得你付出，總有美好，值得你期待。

想起你，就想起了春天，把心念開成一束花開，風起時，盈花香滿懷，想起你，就想起了暖陽，把記憶穿成歲月的風鈴，凝結成一份美好的祝願，給自己，也給你，溫暖餘生。

歲月裡，我們終會和春天相遇，春天裡，山花爛漫，陽光暖暖，我們一起相約美好，看繁花似錦，健康平安，溫暖明媚。

作者：春暖花開