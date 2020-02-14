習近平在北京市調研指導新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作

2020年2月10日 習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作 2月10日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。這是習近平在朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情聯防聯控情況。 (新華社記者 鞠鵬 攝)

新華社北京2月10日電 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平10日在北京調研指導新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作時強調，當前疫情形勢仍然十分嚴峻，各級黨委和政府要堅決貫徹黨中央關於疫情防控各項決策部署，堅決貫徹堅定信心、同舟共濟、科學防治、精准施策的總要求，再接再厲、英勇鬥爭，以更堅定的信心、更頑強的意志、更果斷的措施，緊緊依靠人民群眾，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

10日下午，習近平在中共中央政治局委員、北京市委書記蔡奇和市長陳吉甯陪同下，深入社區、醫院、疾控中心，瞭解基層疫情防控工作情況，並視頻連線湖北武漢抗擊肺炎疫情前線，給全國奮戰在疫情防控一線的醫務工作者和廣大幹部職工送去黨中央的關懷和慰問。

習近平首先來到北京市朝陽區安貞街道安華里社區，瞭解基層一線疫情聯防聯控情況。在社區居民委員會疫情防控指揮部，習近平聽取了安貞街道和安華里社區開展聯防聯控情況介紹。習近平對社區採取多項措施，落實防控責任，實現入戶排查、重點群體監控「兩個全覆蓋」等做法表示肯定。他強調，社區是疫情聯防聯控的第一線，也是外防輸入、內防擴散最有效的防線。把社區這道防線守住，就能有效切斷疫情擴散蔓延的管道。全國都要充分發揮社區在疫情防控中的阻擊作用，把防控力量向社區下沉，加強社區各項防控措施的落實，使所有社區成為疫情防控的堅強堡壘。要以疫情防控工作成效來核對總和拓展「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，發揮基層黨組織政治引領作用和黨員先鋒模範作用，把社區居民發動起來，構築起疫情防控的人民防線。

自今年1月12日起，首都醫科大學附屬北京地壇醫院開始承擔新冠肺炎患者的救治、篩查、隔離工作，收治了北京市第一例確診病例。習近平來到地壇醫院門診樓一層運行監控中心，通過監控畫面察看患者住院診療情況，並視頻連線正在病房值班的醫務人員，鼓勵他們繼續完善診療方案，繼續全力以赴救治患者，努力提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率，並叮囑他們做好自我防護。

習近平十分牽掛湖北和武漢的疫情。在地壇醫院遠端診療中心，習近平通過視頻連線武漢市收治新冠肺炎患者的金銀潭醫院、協和醫院、火神山醫院，向疫情防控一線的醫務工作者、幹部職工和人民解放軍指戰員瞭解情況、聽取意見和建議。他強調，全國廣大醫務工作者不忘初心、牢記使命，響應黨的號召，義無反顧沖上疫情防控第一線，同時間賽跑，與病魔較量，頑強拼搏、日夜奮戰，展現了對黨、對人民高度負責的精神面貌。他指出，現在疫情防控正處於膠著對壘狀態，廣大醫務工作者一定要堅持下去，發揚特別能吃苦、特別能戰鬥的精神，發揮火線上的中流砥柱作用，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，全力以赴救治患者，打好武漢保衛戰、湖北保衛戰。

隨後，習近平在遠程診療中心主持召開視訊會議，聽取中共中央政治局委員、國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭，湖北省委書記蔣超良分別代表中央指導組、湖北指揮部所作的彙報。習近平發表了重要講話。習近平首先代表黨中央，向湖北廣大黨員、幹部、群眾致以誠摯的問候，向奮戰在疫情防控第一線的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員和各條戰線的同志們表示衷心的感謝，向在這次疫情中不幸病亡的群眾表示深切的悼念，向患病者及其家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問。習近平指出，湖北特別是武漢廣大黨員、幹部、群眾積極回應黨中央號召，堅定信心、顧全大局、自覺行動、頑強鬥爭；全國各地堅持一方有難、八方支援，各地區前往湖北和武漢支援的廣大醫務工作者、人民解放軍指戰員以及各方面人員發揚越是艱險越向前的大無畏革命精神，聞令而動，堅忍不拔，不怕犧牲，攻堅克難。大家做了大量艱苦工作，付出了巨大努力，為疫情防控工作作出了重大貢獻。

習近平強調，全黨全軍全國各族人民都同湖北和武漢人民站在一起。黨中央派指導組到武漢，既是全面加強疫情防控第一線工作的指導，也是同湖北人民和武漢人民並肩作戰。武漢是英雄的城市，湖北人民、武漢人民是英雄的人民，歷史上從來沒有被艱難險阻壓垮過，只要同志們同心協力、英勇奮鬥、共克時艱，我們一定能取得疫情防控鬥爭的全面勝利。

習近平指出，湖北和武漢是疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝。當前，湖北和武漢疫情形勢仍然十分嚴峻，要採取更大的力度、更果斷的措施，堅決把疫情擴散蔓延勢頭遏制住。一是要堅決做到應收盡收。控制源頭、切斷傳播途徑，是傳染病防控的治本之策。要採取更加有力的措施，儘快增加醫療機構床位，用好方艙醫院，通過徵用賓館、培訓中心等增加隔離床位，盡最大努力收治病患者。二是要全力做好救治工作。要按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的原則，不斷優化診療方案，堅持中西醫結合，加大科研攻關力度，加快篩選研發具有較好臨床療效的藥物。三是要全面加強社會面管控。要加強社會治理，妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題，各項工作要周密細緻，把生活保障、醫療救治、心理干預等工作做到位，維護社會大局穩定。四是要加強輿論引導工作。深入宣傳黨中央決策部署、對湖北和武漢的關心重視，宣傳一方有難、八方支援的大愛精神，宣傳一線醫務人員、基層幹部、公安民警、社區工作者、志願者等的感人事蹟，展現全國各族人民堅定信心、同舟共濟的堅強意志。要及時發佈權威資訊，公開透明回應群眾關切，增強輿情引導的針對性和有效性。要加大對傳染病防治法和防控知識的宣傳教育，引導全社會依法防控，提高人民群眾自我防護能力。五是要加強疫情防控工作的統一指揮。中央應對疫情工作領導小組要全面落實黨中央要求，突出抓好重點地區疫情防控工作，國務院聯防聯控機制要加強協調調度，優先保障武漢等重點地區疫情防控工作。中央指導組對湖北和武漢防控工作既要進行指導，也要加強督查。湖北和武漢要把疫情防控作為當前頭等大事，統籌加強各市州及縣鄉防疫工作，健全指揮體系，反應要果斷迅速，運轉要高效有序，執行要堅決有力。

習近平強調，要關心關愛廣大醫務人員，他們夜以繼日、連續奮戰，非常辛苦，也有醫務人員不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命，體現了醫者仁心的崇高精神。各級黨委和政府要關心關愛他們，大力宣傳優秀典型和先進事蹟，幫助解決實際困難和問題，生活、安全、人文關懷都要保障到位。

習近平強調，疫情防控是一場保衛人民群眾生命安全和身體健康的嚴峻鬥爭。各級黨委和政府要堅決貫徹黨中央決策部署，把疫情防控工作抓細抓實。各級黨政領導幹部要靠前指揮、強化擔當，廣大黨員、幹部要衝到一線，守土有責、守土擔責、守土盡責，集中精力、心無旁騖把每一項工作、每一個環節都做到位。重大考驗面前，更能考察識別幹部。對表現突出的，要給予表揚表彰、大膽使用；對作風飄浮、敷衍塞責、推諉扯皮的，要嚴肅問責。要廣泛發動和依靠群眾，同心同德、眾志成城，堅決打贏疫情防控的人民戰爭。

離開地壇醫院，習近平來到朝陽區疾病預防控制中心調研，聽取朝陽區疫情防控工作情況介紹。習近平指出，這場疫情對全國各級疾控中心的應急處置能力是一次大考。這次抗擊疫情鬥爭既展示了良好精神狀態和顯著制度優勢，也暴露出許多不足。要把全國疾控體系建設作為一項根本性建設來抓，加強各級防控人才、科研力量、立法等建設，推進疾控體系現代化。 習近平指出，要統籌推進經濟社會發展各項任務，在全力以赴抓好疫情防控同時，統籌做好「六穩」工作。要堅定信心，看到我國經濟長期向好的基本面沒有變，疫情的衝擊只是短期的，不要被問題和困難嚇倒。要加強經濟運行調度，盡可能降低疫情對經濟的影響，努力完成今年經濟社會發展各項目標任務。要抓好在建項目復工和新項目開工。要穩定居民消費，發展網路消費，擴大健康類消費。要積極推動企事業單位復工複產，對受疫情影響較大企業，要在金融、用工等方面加大支持力度，幫助渡過難關。越是發生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作，特別是要高度關注就業問題，防止出現大規模裁員。