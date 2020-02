融合現代與民俗色彩的春節年俗 美西北地區2020年農曆新年活動

由西雅圖中華文化藝術協會主辦、中華民國僑務委員會及 Bellevue Collection協辦之美西北地區2020年農曆新年活動、於2月1日在貝爾優廣場百貨擧行。主辦單位表示、每年固定辦此活動的主要目的是希望向主流社會介紹豐富多元的中華文化和藝術、和社區大眾共享兼具傳統與創新、融合現代與民俗色彩的春節年俗、因此精心策劃表演內容、並邀請大西雅圖地區許多優秀表演藝術團體、 共襄盛舉。這場盛會每年吸引數以萬計的觀眾、九年來已成為大西雅圖地區最大型、最受歡迎、也最具代表性的農曆新年慶祝活動。

今年蒞臨參加的貴賓、包括駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長 范國樞、西雅圖華僑文教服務中心主任吳曉竹、Congressman Adam Smith 、 Congresswoman Kim Schrier M.D. 、 Congresswoman Susan DelBene 、US Senator Maria Cantwell reprehensive Madison Brown 特別贈送賀詞,King County Councilwoman Claudia Balducci、 State Senator Bob Hasegawa and State Senator Phil Fortunato 特頒贈農曆新年日的認可、State Senator Patty Kuderer 、City of Bellevue Deputy Mayor Jared Nieuwenhuis 、 Councilmember (formal Mayor ) Conrad Lee、Janice Zahn 、CSIS Director Michael Itti (仁仁服務社)、Bellevue School District Director Francine Wiest 、 First Financial Northwest Bank 副總裁區域性市場經理Ryan Beasley 、合理貸款公司總裁Hank Lo、僑務委員 陳志賢夫婦、僑務諮詢委員孫樂瑜、王小玲夫婦、僑務諮詢委員吳小燕、僑務顧問黃昌吉、中華商會會長Dennis and Millie Su夫婦、 世界華人工商婦女會長Mipo SeTo、廣東同鄉會會長蘇佳麗、以及中華婦女會會長Cathy Loise、僑務促進委員張娟熹、鄭世芸、FASCA導師王秀珍老師 等.

一系列表演由祥龍舞獅獻瑞隆重揭幕、多位貴賓應邀致詞時、盛讚主辦單位以節慶活動與社區大眾共度佳節非常有意義、也促進中西文化交流、希望每年皆能持續辦理。中華文化藝術協會感謝中華民國僑委會會、Bellevue Collection 、East West Bank、 Columbia Bank 、First Financial Northwest Bank各界的贊助、鼓勵和熱情參與、感謝所有志工在幕後的努力和奉獻、讓活動順利成功舉行。今年情況特殊,由於武漢肺炎的的大量報導,造成主辦單位困擾,一時之間人云亦云,許多團體紛紛打電話來取消。在主辦單位極力勸慰之下共襄盛舉,會長林詠哲,房苔蒂創會會長非常感謝各界團體老師們的情義相挺,由於有些學生無法參加,老師們把節目都重新再編排過,許多老師更是親自上陣,在大家的同心協力之下,總算是風風火火的完成了這個最為盛大的農曆新年慶祝活動! 當天的節目、動態的有熱鬧的龍獅獻瑞及跳加官迎財神拜年、FASCA同學可愛逗趣的電音三太子、具有濃厚台灣民俗風貌的官將首演出、 西雅圖少林功夫學院精湛的武術和武當武術學院、中國武術太極表演、西北武術、優美的古箏、笛子演奏、婀娜多姿的民族舞蹈以及土風舞、靜態的則有現場揮毫應景春聯、白玉崑老師、何炳森老師、蘇玉枝老師現場揮毫應景春聯、春節手工藝攤位的薪傳文教工作坊、西雅圖文化坊、幼幼中文學校、雙語手捏陶藝創作工作坊、創意藝術動力學習中心 等各式教作等、琳琅滿目。世芸、張娟務促進委員鄭僑熹、FASCA導師王秀珍 許多精美贈品包括僑委會精心印製的2020年月曆、燈籠及春聯、銀行紅包袋、還有鼎泰豐提供可口點心等等。中華文化藝術協會 由衷感謝各界的幫忙和肯定義工的努力、希望這場文化盛宴能展現臺灣優質文化風貌及優美的中華文化與藝術。