中僑星輝夜晚宴月底舉行 籌款資助長者服務項目

(溫哥華消息) 本年度中僑星輝夜慈善晚宴，將於2月29日在溫哥華Westin Bayshore酒店舉行。今年籌款晚宴活動的重點受惠項目，將會是中僑互助會的長者服務項目。

中僑互助會及中僑基金會行政總裁周潘坤玲表示:「我們慷慨的贊助者和捐獻者，全力並持續的支持和奉獻，一直是中僑星輝夜成功舉辦的原動力。我們很高興再次舉辦中僑星輝夜，並努力為我們的社區提供必要的服務。」

今年的慈善晚宴將著重於長者服務，目的是透過協助長者獨立生活，維持和提高他們的生活品質，為長者提供服務。

晚宴籌款目標為509,000元

中僑基金會理事會主席許祖澤表示:「我們致力為長者提供優質、切合文化背景並符合不同階段需求的服務。2020中僑星輝夜將慶祝中僑互助會長久以來不懈工作的積極成果。今年是閏年(Leap Year)，所以即將舉行的中僑星輝夜的主題為『與中僑互助會的一小步，為社區貢獻的一大步』。晚宴備有酒會、提供精美華麗商品的無聲拍賣及現場拍賣，以及西海岸風味的美食，並且將有加拿大藝人及中式傳統的精彩表演。」

已舉辦41年的中僑星輝夜，今年將為超過800名善長及社區領袖，帶來一個難忘的晚上，在享用精緻晚宴及欣賞豐富演出的同時，一同熱心參與慈善活動，支持中僑互助會。活動籌款目標為509,000元。

除了慈善晚宴之外，慈善獎券也將為中僑互助會帶來非常重要的支持資金。今年獎品總值超過26,000元。獎券售價每張5元，一本50元。 抽獎活動的收入也將用於長者服務。

晚宴的門票分別為每人268元、368元、568元和868元，每桌十人。門票現正熱賣中。

慈善獎券將在所有中僑互助會服務中心，及Park Georgia Insurance辦公室發售。

查詢詳情，請電604-408-7228，或瀏覽下列網頁:www.successfoundation.ca。