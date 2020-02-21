傑夫·貝佐斯 承諾投入100億美元應對氣候變化

（JY譯及編）亞馬遜創始人兼首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）週一（17日）表示，他計劃動用自己的財富100億美元來應對全球氣候變化問題。世界首富貝佐斯在其Instagram帖子中表示，他將從今年夏天開始向致力於保護地球的科學家、行動主義分子和非營利組織提供贈款。貝佐斯在帖子中說：「我想與其他人一起努力，擴大各加強已知方法，並探索應對氣候變化破壞性影響的新方法。」

貝索斯（Bezos）經營的亞馬遜公司每年擁排放巨大的碳足跡。亞馬遜在西雅圖總部的員工一直在批評該公司的一些做法，促使其做更多的工作來應對氣候變化。名為「亞馬遜員工爭取氣候正義」組織早前曾推動股東訂立一套全面的氣候政策，又召集8,000名員工聯署，要求貝索斯取消跟石油公司之合約及停止捐助否認氣候危機的政客，卻遭貝索斯拒絕。直至去年逾千名員工響應瑞典氣候少女通貝里號召罷工，亞馬遜表示，該公司將致力研究發展，到2030年時全面使用來自太陽能電池板和其他可再生能源，並於2040年前達至零碳排放。這家在線零售商依靠化石燃料為飛機、卡車和貨車提供動力，以運輸數十億件物品送往世界各地。亞馬遜亦從美國初創公司Rivian Automotive LLC購買了10萬輛電動貨車。當時貝索斯還表示，亞馬遜將提前十年的時間實現巴黎氣候協議的目標，並投資1億美元來恢復森林和濕地。但上個月卻爆出一名員工因為接受傳媒訪問時稱公司應在應對氣候議題上更積極，而遭資方威脅辭退，被警告若再發表任何未獲公司授權之言論即會被中止僱員合約，引來各界狠批。

貝佐斯週一在郵件中表示，他將其新倡議稱為「貝佐斯地球基金」。亞馬遜發言人證實，貝佐斯將用自己的財力來成立該基金。儘管貝佐斯是世界上最富有的人之一，但直到最近才像比爾·蓋茨和沃倫·巴菲特等其他億萬富翁一樣，積極為慈善捐款。在2018年，貝索斯成立了另一個20億美元的基金，投入到低收入社區的學前班和幫助無家可歸家庭的非營利組織。貝佐斯於25年前創立了亞馬遜，目前持有該公司的股份價值超過1000億美元。