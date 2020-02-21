唐人街業務因新型冠狀病毒受影響

（JY譯和編）新冠狀病毒流行正對美國中餐館和唐人街一帶的業務做成不利影響。自疫情爆發以來，雖然大西雅圖區地方沒有個案，但已為許多本地餐館和飲料店的生意都出現下跌，有些更是大幅的下降。由於農曆新年，對許多唐人街商店或餐飲業來是通常是旺季。但今年卻出現反現象。「很多人來到這裡來支持我們。我希望人們來，不要害怕。」哈里·陳（Harry Chan）說。大通飯店是一家西雅圖歷史最悠久、受歡迎中餐館，哈里·陳說，他的生意在一週內下降了約20％。他補充說：「壞消息越多，生意就越少。特別是平日，我們現在真的能感受到它帶來的影響。」

一位珍珠奶茶餐老闆說，過去幾週他的生意下降了70％。唐人街忘情水（Ambrosia Café）老闆克里斯·郭（Chris Kwok）說：「我已經做了很多年了。現在是業務的最低點。」商家和社區領袖說，這是由於大眾對新冠狀病毒毫無根據的恐懼或誤解。西雅圖唐人街-國際區商業改善區執行董事Monisha Singh說：「人們行為的影響確實影響了商家的業務，他們使用的字眼非常有針對性和偏見。這非常令人沮喪，但同時也令人擔憂。這是商家的生計。對它們的理解不正確是不公平的。」她接著說：「金縣公共衛生局發表了這樣的聲明，說新冠狀病毒爆發風險極低。這亦不是一個種族為基礎的疾病。重要的是要遵循公共衛生或疾病預防控制中心的指示，並且要非常了解事實。」她強調唐人街國際區的商店和餐館都在正常營運中，歡迎所有人來臨。

上週五，金縣領導人聚集在一起，討論新型冠狀病毒的恐懼如何傷害當地社區。金縣行政官道·康斯坦丁（Dow Constantine）說：「許多人擔心及關注我們社區的人們可能正在經歷的事情，包括基於恐懼的污名或歧視。金縣正在與社區合作夥伴，傳遞可靠的信息，平息恐懼並辟除謠言。」金縣官員們強調，在華盛頓州和金縣爆發新型冠狀病毒的風險很低。