市長揚言競選連任 計劃遏制幫派暴力

西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）打算在未來幾週內公佈一項提案，要求選民更換將於2020年底到期的稅款，以維持公交車服務。她更在年度城市報告中說，計劃發起一項倡議以遏制報復性槍支暴力。

在最近一次城市演講中，德肯稱西雅圖為「強大而有韌性的」，理由是納稅人的投資在她的指導下為更多居民提供了學前班、社區大學和公交通行證的補貼。她沒有分享有關公交服務提案的詳細信息，而新的限制汽車標籤稅可能會使情況變得複雜。

德肯在本月早些時候登記了她的2021年競選連任，她在週二的演講中辯稱，即使西雅圖繼續面對巨大的不平等和頑固的交通擁堵，市政廳也在改善生活。「我每天都在努力將我們的價值觀轉化為實際而具體的行動，」她說。

德肯選擇暫時擱置一些挑戰，包括法官對警察問責制提出的擔憂，以及外展工人對清理無家可歸者營地期間失去財產的抱怨。不過，她確實承認西雅圖對許多勞動者來說已經變得太昂貴了，她提到瑞典醫院的一名護士，他負擔不起住在城市中，有時在值班時睡在車裡，以避免來回布雷默頓（Bremerton）。

市長敦促各州議員通過一項法案，授權金縣通過對大公司支付給年薪至少15萬美元的僱員的補償稅來為可負擔住房項目籌集更多資金。國會議員克沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）在週二的回應中說，德肯應該提到一些商業領袖希望在法案中加入一項條款，以禁止西雅圖頒布自己的大企業稅。市長拒絕就此事採取立場。

相反，德肯指西雅圖已經採取了「大膽的行動」，包括取消了圖書館的滯納金、對家庭工人爭取新的權利，並增加了無家可歸者的重要庇護服務。自2017年以來，德肯兩次吹捧15億美元用於經濟適用房項目。西雅圖出資2.5億美元，其餘部分由政府和私人合作夥伴提供。

她說西雅圖市將創建一個新的「社區應對計劃」，該計劃將派遣「受信任的社區成員和前幫派成員」緩解緊張局勢。 上個月在一次與幫派有關的槍擊事件中，有1人喪生，7人受傷。此外，消防部門將推出第二個「健康一號」部門，以處理非緊急情況下的911呼叫，並指出現有部門的消防員和社工最近幾個月已幫助275人。