美國中華書畫藝術研究會春節活動 展出書畫 播放幻燈片 揮毫示範 抽獎贈送書畫和畫集

贈送黃漢然的國畫牡丹圖《春酣》、何炳森的書法《翰墨緣》和畫集《中國畫‧楊鴻端師生作品選》。

（本報訊） 新春佳節，美國中華書畫藝術研究會繼參加「微軟春晚」宣傳活動之後，除夕元月24日，老畫家楊鴻端帶領研究會的書畫家黃漢然、余天驥、何炳森等，在西雅圖King County衛生部專門提供的兩間會議大廳，舉辦新春書畫展暨宣傳中華書畫活動。

活動現場氣氛熱烈，春意濃濃。兩部大屏幕持續不停地播放着介紹中國國畫作品和音樂的幻燈片。展廳掛滿了研究會成員的書畫作品和在西雅圖中央學院「中國國畫班」學員的作業照片，觀眾駐足觀賞。畫家們揮毫潑墨，一幅幅技藝湛熟、韻致生動的小品呈現在大家眼前。這些書畫小品都免費送給觀眾。黃漢然擅長的代表作《牡丹》，艷而不俗，富麗堂皇，象徵「富貴吉祥」；何炳森的書法和墨竹享譽西城，他用紅紙寫《福》、《常樂》、《知足常樂》、《緣》和《招財進寶》等，祝福吉祥如意；余天驥別開生面，融中英文、書法和國畫攝影為一體的賀年卡《竹報平安》、《大謝（謝與蟹諧音）小謝都是謝》、《尼亞加拉大瀑布》、《梯田》和《白菜》等，還按照觀眾的要求寫上一些詞句和姓名。這些書畫小品均受到觀眾的熱烈歡迎，大家耐心地等候這些贈送小品，更興高彩烈地跟書畫家合影留念。書畫家一邊揮毫一邊講解書畫常識，與觀眾互動交流，觀眾興趣盎然。

最讓觀眾雀躍的是，以抽獎的方式免費贈送書畫家事先畫好寫好的書畫作品黃漢然的牡丹圖《春酣》、何炳森的書法《翰墨緣》、畫集《中國畫·楊鴻端師生作品選》。此畫集由研究會出版，選編了19位作者的150多幅國畫，題材廣泛，有花鳥、山水、人物等，技法多變，既有原汁原味的傳統技法，也有借鑒西畫有益元素的表現手法。畫集全部要免費贈送美國各州公共圖書舘和一些院校，旨在讓更多的人尤其是西方人士，有多一些的機會接觸、了解、分享中國書畫藝術，希望藉此有助於促進東西方文化交流，增進中美友誼。