花旗參強化免疫系統有效預防病毒 太子牌：存貨充足 市民可安心購買

新型冠狀病毒，也就是眾所熟知的肺炎來勢洶洶，在中國已經有6萬多民眾確診，其中已經有1300多人因病死亡，甚至連許多第一線醫護人員亦受到感染，疫情仍然快速地在世界各地蔓延，世界衛生組織（WHO）表示，這在中國和世界各地引發嚴重疫情的新型冠狀病毒疾病，正式被官方命名為「COVID-19」。

這是一種全新的冠狀病毒菌株，並且從未在人類身上發現過。這種病毒透過咳漱、打噴嚏等呼吸道飛沫，碰觸病毒原體後透觸摸眼睛、口、鼻等脆弱的黏膜組織使病毒入侵人體，並在人與人之間快速的互相感染，引起呼吸道等疾病，甚至再引起其他併發症，嚴重者將導致死亡。

然而，目前各界醫療專家仍尚未發現能有效適用於該新型冠狀病毒引起疾病的治療方法。

個人衛生重要

個人衛生為防疫的第一線。盡可能保持室內環境通風，避免前往人多擁擠的密閉空間，如必須進出人多的場所，則可戴上口罩，減少外來飛沫與病毒接觸；務必勤洗手並避免手直接接觸口、鼻及眼睛，降低觸摸病毒感染源後間接導致病毒由黏膜組織入侵的可能性。

花旗參，提升免疫力的關鍵

除了個人衛生外，由內而外的自身免疫力十分重要。免疫系統是身體自有的防禦機制，是身體保護機制，能保護人體消滅外來的入侵的任何細菌、病毒，有當人的身體具備充沛的免疫力才能少生病甚至不生病，倘若真的感染也能快速的恢復健康。

廣東省中醫藥局在”西洋參的作用在廣東省新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥治療方案”也指出西洋參的作用，亦指出在恢復期可使用西洋參養氣。

美國國家衛生研究表示：美國花旗參可能對呼吸道感染有效(來源：medlineplus.gov)每天服用兩次西洋參提取促200-400mg，持續3-6個月。65歲以上的則建議同時要施打疫苗。

花旗參是壯肺保健的首選，可提神補氣，促進蛋白質合成，強化身體排毒、提高自身免疫力與降低疲勞，人參皂甙(Ginsenosides)有效成分能提升細胞活性，改善血液循環並強化中樞神經，促進新陳代謝。著名癌症治療組織「梅奧臨床醫學院 」(Mayo Clinic)研究顯示：使用威斯康辛州花旗參，患者明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞癥狀。

太子行銷售經理提到新年期間大批市民購買花旗參，Costco尚有少量參茶及參片，消費者亦可在其他華人超市及參茸行買到太子牌的花旗參產品，公司目前存貨充足，同時也在趕生產進度，市民可安心買，無須恐慌。

市面上9成花旗參產品都並非真的來自威州，市民需認准太子牌及其官方認證，方可確保所購花旗參的有效成分及安全性想了解更多關於太子牌花旗參產品資訊，可以致電美國太子行800-732-2328或瀏覽太子行官网popus.com或臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。