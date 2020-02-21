華州新法案 將禁止交警罰票配額

（JY譯和編）交通罰單配額是指交通警察必須在指定時間內開出指定數量的罰單。旨在阻止華盛頓州交通警員開出罰單票配額的一項法案，於上週五（14日）47票贊成0票反對，通過了華州參議院。該法案由斯波坎（Spokane）第六郡參議員已退休的警官傑夫·霍利（Jeff Holy）提出，現提交華州眾議院審議。



根據參議院法案6313，執法人員的考核、薪水或晉升的可能性，不得考慮其「所發出的違反交通法規的罰單數量或所發出罰單的罰款金額。」霍利在致辭中說，其他14個州已通過法律，禁止向交警分配交通罰單數量任務。霍利說：「這確實是一項早就應該實施的執法法律草案。許多人認為，一些執法機構會下令官員發出罰票，實際造成了罰票配額制度。這損害了華盛頓州整個執法部門的誠信。我的法案旨在防止這種情況發生。其他幾個州已經意識到了這個問題並已經解決了，但華盛頓州尚未這樣做。」



據《西雅圖時報》報導，西雅圖警察局去年針對交通違規行為發行了27,600張罰單，這聽起來像是很多，但自2015年以來，這一數字每年都在急劇下降。與2017年的33,000張罰單相比，這一數字下降了18％；而與2015年發出的48,800張相比，更大幅下降了43％。霍利在2016年採取了相同的措施。第2399號法案在參議院獲得95-2的批准，但通不過眾議院。

