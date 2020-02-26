健安追頒余海量社區倡導者獎

健安將在2020年3月14日於連頓市華盛頓湖凱悅酒店舉行的週年紀念慶典上，向已去世的余海量頒發首屆「健安社區倡導者獎」。

健安社區倡導者獎旨在表彰那些通過捐獻自己的時間和才能，用行動和倡導，為亞洲耆老社區作出重大貢獻的人士。這些人士體現了健安尊敬、支持和擁護長者的使命，並向我們的社區展現他們的愛心。

「余海量在健安不僅廣為人知，而且在本地和全國的亞太裔社區也廣為人認識，」健安董事會主席林滋強指出。「他一生致力為社區服務，被譽為善良、關懷、富有同情心和聰明的人。」

林補充說：「於他2018年去世之前的三十三年來，余海量帶領我們的社區推行及倡導了很多新計劃，為我們今天所熟悉的健安作出了巨大貢獻。他的愛心、標誌性的微笑和笑聲對他遇到的所有人都具有很強的感染力。」

余海量（1951-2018）是為亞洲和太平洋島民社區提供切合文化需要之服務的先驅。余海量在香港出生和長大。於1969年，年僅18歲的他來到西雅圖，並開始了在亞太裔社區的畢生志願工作。

余海量從1988年至1991年間曾擔任健安第二任行政總裁，其後亦為董事會主席、長期董事會成員和支持者。健安董事會還任命他為PACE計劃的初步規劃統籌。這促成了健安與國際診所（ICHS）的合作，在2015年建立了一個新的501c3非營利組織AiPACE。

「我們感謝余海量在開發新的護理模式所發揮的領導作用，讓我們的耆老可以繼續在他們所喜愛的社區中獨立生活。」AiPACE資金籌募經理王鍾雅旋說。「他的遠見和熱情帶領著亞太裔社區開發了第一個『在地老化的計劃』。」

余海量的生命和影響力是引導我們創立健安社區倡導者這個獎項背後的動力和靈感。

健安的誕生源於亞洲社區的強烈需求和慷慨的支持。在過去的三十五年中，它在不斷擴大的護理選擇範圍中一直處於領先地位。

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