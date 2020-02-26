參議院通過法案 將加大對屢次酒駕司機的處罰

（JY譯）參議院以45票對3票批准了參議員邁克·帕登（Mike Padden）延長DUI（意思是醉酒或是受藥物影響駕駛）案「回溯」的法案，允許法院在準備宣判時考慮過去15年的犯罪記錄。帕丁敦促眾議院跟隨參議院通過法案，保護大眾免遭屢犯DUI司機的傷害。

帕登說：「我很高興看到參議院的同僚們推動這項立法，但現在是時候讓我們眾議院的朋友加緊行動。今年以來，我們看到了一個令人震驚的數字，涉及DUI的死亡人數和大量的DUI逮捕率。我們有義務解決這一公共安全噩夢，這傷害了華州太多的家庭。」

根據委員會對該法案的證詞，有酒駕犯罪紀錄的人發生致命事故的可能性比沒有的人高出67倍。檢察官還認為，該法案將給他們更大的靈活性，以鼓勵有屢次DUI紀錄的人接受治療方案。

參議院5299號法案將允許屢次DUI司機被判處監禁。現時根據法律，華盛頓州將第四次犯DUI的定罪定為重罪，但法官只能考慮過去10年的犯罪記錄。而5299號法案允許法官在參考以前的罪行時再增加五年，即15年的紀錄。帕登稱該措施雖只涉及5年回顧，但這是朝正確方向邁出非常重要的一步。

「該法案將增加回溯期，對那些在酒精或毒品影響下繼續駕駛的人有嚴厲的打擊。」帕登曾任地區法院法官，也是參議院法律與司法委員會的首席共和黨黨員。

5299號法案得到「母親反對酒後駕車」（Mothers Against Drunk Driving）、斯波坎縣（Spokane County）檢察官、華州檢察官協會（Washington Association of Prosecutors）、金縣檢察官辦公室（King County Prosecutor’s Office）、華州交通安全委員會（Washington Traffic Safety Commission）、華盛頓州巡邏隊、華盛頓警長和警察局長協會、總檢察長辦公室以及西雅圖市市政府的支持。