新冠病毒對華州經濟和行業的影響

(Joelle 報導) 到目前為止，華州僅有一例確診的新冠病毒病例。但由於華盛頓州一直以來被認為是對貿易非常依賴的州，華州人正以另一種方式感受到病毒對經濟的影響。

首當其衝的是從中國來的貨物量。西北海港聯盟運營服務中心（Northwest Seaport Alliance）主任扎克·托馬斯（Zack Thomas）說，碼頭運營方告訴他，有些船隻進港時只運載了往日正常數量的集裝箱的一半。

海港聯盟經營塔科馬和西雅圖兩個港口。托馬斯說，雖然沒有確切的數據證明，但幾艘船的重量比往常輕25％至50％，而這段時間已經是一年中的淡季。

托馬斯說：「這對我們來說真的是打擊。」”

「從中國東部沿海運往美國西海岸通常需要25至30天的時間，」西雅圖Community Attributes高級經濟學家斯賓塞·科恩（Spencer Cohen）博士說。「在上海運營的財富500強公司中，大約有90％已經重新開業。但問題在於勞動力短缺。」勞動力短缺是由於長達數週的隔離期造成的，特別是對於試圖從中國更多受影響地區（例如武漢）重返工作崗位的員工而言。

華盛頓州商務部與就業保障部正在密切關注這些影響。兩家機構都表示，就像港口一樣，也有很多觀測資料，但現在尚無法確定任何影響的評估。例如，海港聯盟的2月份數字要到3月中旬才能到位。

本週一，美國股市在早盤暴跌，新冠狀病毒病例激增以及中國以外地區的蔓延態勢使投資者擔憂。道瓊斯工業平均指數下跌超過1,000點至27,962.78，已抵消2020年至今的所有漲幅。標準普爾500指數下滑3.35％。納斯達克指數週一交易日結束時下跌3.71％。

波音公司還使用大量來自中國的零件和組裝線，一位公司發言人說，該公司尚未出現短缺，但正在製定應急計劃以尋找其他來源或在自己的工廠中建造這些零件。

科恩博士說，以上這些影響都與全球經濟有關，它不像單純來自中國的零件和製成品那樣簡單。如今，中國工廠在很大程度上是組裝中心，組件則來自包括韓國在內的其他國家和地區，而後者現今也正受著病毒在其境內的衝擊。

科恩還說，由於新冠病毒暴發於農曆新年，此時大多數中國人休假。中國工廠通常在假期前庫存成品，這使管道的補充期比通常的更長。

《西城市報》記者在上週末時去了Bellevue Square的快時尚服裝店，雖無法下確切結論，但可以從新季服裝產地看到這個趨勢（新季度單品大部分產地源自印度、東南亞等）。

如今，冠狀病毒已經結束了西雅圖連續十年的旅遊業增長。

Seatac機場的影響最為直接，中國與這個美國西北部最大的機場已經取消了60班直航。自2月2日以來，已經沒有從中國大陸飛往西雅圖的航班。

Visit Seattle總裁兼首席執行官湯姆·諾沃克（Tom Norwalk）說：「當世界第二大經濟體關閉時，每個人都會感受到它，因此我們在各個方面都感受到它。」

每天平均有600至800人到達西雅圖。許多本來是遊客的人會住在當地的酒店，在當地的餐館吃飯和參觀當地的景點。諾沃克說：「顯然，與所有人一樣，我們擔心中國旅遊業，這是我們西雅圖和金縣最大的國際遊客市場。」

西雅圖五月旅行（Seattle May Travel）是一家為中國遊客提供服務的本地公司，如今已經沒有業務了。位於中國城的環球旅行社（Global Travel），負責人Mei表示目前華州本地旅行項目（雷尼爾雪山、德國村、波音工廠等）、美東美西境內游等在中國疫情爆發後已全部被迫終止，原本2月至4月預定從美國返回中國的航班也全部退票。不過幸好旅行社還有其他代辦文書、移民申請等業務，尚能度過難關，但Mei也表示「希望疫情盡快過去，大家都平安」。

Visit Seattle估計遊客將比2019年的4100萬人次減少20％。位於總部西雅圖的Meixi Travel已經感覺到了。 「是的，我95％的業務已經停止，」擁有並經營旅遊公司Meixi Travel的張老闆表示。去年，這家當地公司從中國遊客中獲利超過100萬美元，但今年不會再有。諾沃克說：「至少要到2020年，甚至可能要更長的時間，才開始反彈，這將產生很大的影響。」

餐飲方面，不少本地媒體都報導了中國城奶茶店、飯店的顧客銳減情況。週一上午，在慶喜公園的新聞發布會上，西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）也呼籲大家還是可以如往常一樣光顧中國城的本地商戶。

《西城市地》記者也在本月初蒐集了不少中餐館的反饋，很多老闆表示生意確實受了不少影響。比如上個月很多餐廳的年夜飯都被取消了。而最近則可能隨著最初的恐慌過去，不少華人紛紛重新出門外出就餐。但體感來說，每家店的情況差別比較大，有人氣很旺照舊排隊的，也有某些曾經爆滿的店子近期平均上座率一半、而且大多數是非華人顧客的情況。

不少餐飲業主也紛紛尋找解決之法。 Chowbus的負責人在二月初對編輯部透露，國內疫情發生後，Chowbus在西雅圖地區的業務量同比增長了30%多——對於很多中餐館來說。雖然堂食減少，但是外帶或外賣需求上升。有些店也增強了店內衛生維護，比如位於北百佳的Qian Noodle的老闆就表示，他們平時就很注意後廚衛生，平時也會在營業結束之後統一消毒，這段時間則是注意保障衛生消毒用品的補給。

美國猶太人團體JCPA（猶太公共關係委員會）發表了聯名信，疫情時期，聲援在全球的華人。

聲明寫到：「美國及海外因新形冠狀病毒感染肺炎引起的排華情緒令我們深感關注。猶太人從自己的歷史中深深了解到這些負面情緒和謠言很容易被煽動成恐慌，令華人變成替罪羊，我們感同身受。我們誓言盡力共同維護華人社區安全，與你們合力打擊互聯網上的辱華言論及無理指責，並肩共渡時艱。

我們同時得聞華人營運的商業機構無辜受到這些流言蜚語牽連，門市特別受到影響。為表示我們兩個社群團結一致的精神，我們鼓勵每一位猶太社區成員積極參與華人商業活動。

過去數日已有不少猶太人自發性地組織代表團光顧中國餐廳，以實際行動聲援我們的華裔朋友。

華人和猶太人有很多共同價值觀，當中包括對新移民的包容及接納。我們猶太人承諾將這理念化為現實，共同維護華人社區安全，讓你們能夠安居樂業。」

澳洲則有公益組織GetUp!發起#IWillEatWithYou的線上活動，鼓勵所有人在社交媒體上分享在華埠、亞洲超市等吃飯消費的照片。