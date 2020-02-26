無法負擔租金而流落街頭？ 市長通過「冬季驅逐禁令」

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（編譯zita）西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）允許市議會「禁止在冬季驅逐居民」的立法，並提議明年冬天該市在預防遷離服務上多支出20萬美元。德肯在週二的新聞稿中辯稱指增加用於預防資金是更好的方案。

德肯說，該市的20萬美元加上其約50萬美元的私人捐款，可以幫助實施驅逐計劃，例如準備在明年冬天於聯合之路的家庭基地為150戶家庭提供庇護服務。

「進取不僅是叫著口號，」市長的聲明中說。「如果市議會想要實現我們共同的目標以防止冬季驅逐，那麼他們應該通過一項法案，以實際幫助面臨冬季驅逐的人們。」

議員安德魯·劉易斯（Andrew Lewis）表明支持這項新提議。他說：「我們需要盡一切努力將人們留在裡面。」

該冬季禁令將向禁令涵蓋的租戶提供法庭辯護，表明於12月1日至3月1日期間不能被驅逐。它將適用於該地區中位收入或以下，並錯過了租金支付或被指違反了某些其他租賃條款的租戶。它不適用於收入中位數以上的租戶，也不適用於從事犯罪或滋擾活動的租戶。這也不適用於房東擁有四個或更少住房單元的房客。

房東仍然可在冬季提出驅逐令，並要求房客援引該禁令在法庭上作出回應。受法律保護的租戶仍會因錯過租金而累積債務，分別在房東只能在冬季過後於3月份進行驅逐。支持者說，這法案可以幫助無法勉強維持生計的租客，不用在一年中最冷和最潮濕的月份中被迫流落街頭。

房東團體反對立法，認為更多的租金援助會更好。德肯警告說，冬季禁令長遠來說不會阻止房客被驅逐，並有可能使西雅圖陷入一場昂貴的法律鬥爭中。她在週一寫給市政文員的信中重申了這些立場。

市長寫道：「我寧願將這些訴訟費用直接用於幫助家庭，而在整個辯論中，我的首要任務是保護我們的弱勢房客，尤其是那些可能陷入無家可歸的人。」

本壘計劃（Home Base）由金縣聯合之路（United Way of King County）運營，並於去年從西雅圖水手隊（Seattle Mariners）等私人捐助者的資金中啟動。它為合格的租戶提供緊急租金援助、案例工作者和志願者法律代表。

市長辦公室稱，本壘計劃去年幫助金縣的800多戶居民避免了遷離，其中包括西雅圖的數百戶。市長和議會今年預算330萬美元，用於各種非營利組織的其他緊急租金援助計劃。德肯週二表示，她打算向議會發送一項法案，該法案將額外撥款20萬美元用於驅逐預防服務。該措施還將為城市要求房東通知租戶如何獲得此類幫助鋪平道路。

市長辦公室發言人卡瑪里亞高塔（Kamaria Hightower）在一封電子郵件中表示，新法案中的20萬美元將來自與債券發行延遲有關的預算節省，債務償還成本低於預期。她說，不會削減任何程序。