華州國務卿不滿選票數據會被公開 將不參與總統初選

（JY譯和編）剛剛的週未，收到的2020初選表格上，只有共和黨和民主黨，兩項選擇。選民不能選擇無黨派，必須確定自己的黨派偏好（must identify as a Republican or Democrat），才能獲得3月10日的華盛頓州總統候選人的選票。選舉官員承認，自上週末收到投票表格開始以來，他們已經充滿了疑問。

金縣選舉主任朱莉·懷斯（Julie Wise）說：「這是一次完全不同的選舉。」金縣舉辦公室表示已收到近40,000份交回的選票。國務卿辦公室表示，這是由華盛頓州議會授權，決定升格初選過程。

另外，政黨宣言顯示在回郵信封上。「在華盛頓州法律中，以郵寄投票的方式非常重要，我們要確保您的選民身份與選票資料，因此，我們將其印在回郵信封的外面。」懷斯說。但是根據法律，黨派偏好將有60天的公開記錄。這意味著任何一個黨派都可以將選民數據用於未來的選舉或籌款。如果選民未選任一黨，該選票則將不會計入。懷斯說：「十一月的大選，我們將回到華州的方式，您不必表態選擇的政黨。」

對此，據King5新聞25日報導，華州國務卿，金·懷曼（Kim Wyman）出於隱私方面的考慮，而決定不參加10日華盛頓州總統初選候選人選舉。

懷曼說：「我知道這是正確的做法。」她將把選票用作抗議票。懷曼是共和黨員，由於總統特朗普是唯一參加選舉的共和黨人，因此透露她的政黨會透露她投票的人，因此政黨偏好會透露她將投票給誰。她稱：「我不在意總統候選人是誰。這只是一個原則。」她支持去年在華盛頓州議會中提出的一項法案，旨在將該州的總統初選從5月提前至3月。

法案提案人，華州參議員山姆·亨特（Sam Hunt）對懷曼的做到，感到「驚訝和詫異」。亨特說：「也許她不想承認自己必須投票支持唐納德·特朗普。該系統並不完美，但它比過去幾年使用的選舉流程更好。」懷曼表示，這與總統特朗普無關。她說，保護選民的隱私是她的工作，包括她自己的隱私。