西雅圖73年歷史檔案館關閉 州檢察長戚脅控訴此「非法」決定

（編譯Zita）州檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）稱關閉和出售西雅圖國家檔案館的決定為「非法」，他告訴聯邦官員，如果不對這一舉動進行「重新考慮」，他的辦公室準備提起訴訟。

弗格森於2月25日致函管理和預算辦公室（OMB）代理主任羅素·沃特（Russell Vought），並致信公共建築改革委員會的所有成員。公共建築改革委員會是一個鮮為人知的組織，負責研究削減被認為多餘的聯邦財產的方法。

OMB於1月24日宣布，將關閉Sand Point具有73年歷史的檔案館，並將該建築和10英畝的土地出售用於房地產開發。董事會表示，該建築物「有250萬美元的延期維護積壓」，最好將其出售給房屋開發商，以「產生最高和最佳價值」。這一決定震驚了當地的歷史學家、部落領袖和州議會代表。

弗格森在信中說，該決定違反了13175號行政命令：「在製定具有部落影響的聯邦政策時，與部落官員進行定期和有意義的協商與合作……」該命令由當時總統比爾·克林頓（Bill Clinton）於2000年發布。

西雅圖檔案館是西北太平洋地區所有聯邦記錄的存儲庫。它存了與阿拉斯加、華盛頓、俄勒岡和愛達荷州的272個聯邦認可部落有關的重要條約文件。近一百萬箱和許多其他記錄將被移至加利福尼亞的堪薩斯城和里弗賽德。

弗格森還寫道，該決定甚至不滿足《 2016年聯邦資產銷售和轉讓法》（FASTA）第11節中的「最基本的法定義務」。弗格森援引該節的話說，應在評估潛在的待售物業時制定標準。他說，該標準從未被制定。

弗格森寫道，董事會評估財產的方式「存在很大問題」。他舉例說，儘管FASTA於2016年12月成為法律，但直到2019年5月，公共建築委員會才「任命了至少5名法定人數」。弗格森寫道，州和地方官員被剝奪了將其檔案保存在西雅圖的機會，而且沒有舉行公開聽證會。弗格森要求在3月18日前得到答覆。

他總結說：「儘管我希望避免訴訟，但我們的團隊正在準備採取法律行動，以維護對這些重要歷史記錄的訪問，並防止您的代理機構的非法決定生效。」弗格森說，他「願意與聯邦政府見面」，以「解決這些問題並將這些記錄保存在華盛頓州。」