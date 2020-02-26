金縣批准「基於收入」的票價方案

（JY譯）金縣議會一致批准了一項「基於收入」（income-based）的公交票價方案。該方案將向金縣所有符合條件的居民提供免費巴士通行證，這些居民的收入等於或低於聯邦貧困線的80％，一個四口之家的一年收入約為21,000美元。儘管Metro已經為家庭收入低於聯邦貧困水平兩倍的人們提供ORCA LIFT卡，該方案是在減價計劃的基礎上擴展，將為金縣的更多家庭提供免費或低票價的公共交通服務。

Metro網站在談到現有ORCA LIFT計劃時說：「我們知道，由於該地區的高昂生活成本，對於金縣的某些人來說仍然負擔不起。」

議員喬安妮·科爾·威爾斯（Joanne Kohl-Welles）對新計劃的通過表示讚賞，並發表聲明：「不幸的是，對於我們社區中的許多人來說，交通費用是能影響上班、上學、覆診、看醫生去治療等的障礙。特別是依賴公共交通出行的弱勢社群。該計劃消除了他們負擔不起的票價負擔，幫助他們的生活。我期待著盡快啟動並運行該方案，並對其進行擴展，以便更多有需要的人能夠利用免費或有補貼的公共交通。」

這個新計劃的資金已經獲得預算。本月初，《西雅圖時報》報導說，Sound Transit尚未決定是否參與。