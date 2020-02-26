FBI: 威嚇海報出現在大西雅圖地區 新納粹組織「暴力極端分子」被捕

（編譯Zita）聯邦調查局（FBI）近日逮捕了至少兩名被描述為「暴力極端分子」的人，據調查，他們與新納粹組織的阿托姆瓦芬分部（AWD）有聯繫，並曾向西華盛頓記者及種族和宗教少數群體發出威脅恐嚇海報。

聯邦調查局和美國檢察官辦公室將於週三上午舉行新聞發布會，詳細說明逮捕的細節。FBI在本月初向執法部門發送了「情況信息報告」，它說明了恐嚇的詳細資料，並包含了郵寄給默瑟島、埃德蒙茲和西雅圖居民的「種族主義和反猶太主義」海報副本。

海報上印有諸如十字記號和戴著骷髏面具的蒙面人物等圖像，並帶有「我們知道您的住所」和「您的行為有後果」之類的語言。其中一位收件人是King 5的當地記者克里斯·英加爾斯（Chris Ingalls）。FBI的報告指出，有些人參與了該組成員的 “doxxing” 工作，這是在社交媒體上發布某人個人信息的騷擾行為。

「截至2020年1月下旬，新納粹組織AWD的確定成員針對西雅圖及其周邊地區的新聞工作者和宗教少數群體的住所進行了威嚇運動，」報告指出。「AWD成員通過美國郵政服務將威脅性海報郵寄到目標房屋。目的是威嚇種族和宗教少數群體，以及曾撰寫關於AWD成員新聞報導的記者。」

追踪仇恨團體的南部貧困法律中心（SPLC）表示，AWD是「一致力於文明崩潰的恐怖組織」。該團體的成員與多次殺戮有關聯。據法院記錄，一名得克薩斯州蒙哥馬利市的約翰·卡梅隆·丹頓（John Cameron Denton）因涉嫌威脅一名ProPublica記者而被捕。他在弗吉尼亞東區的另一宗案件中被起訴，檢察官說他是新納粹分子的一環，這些新納粹分子瞄準了內閣官員和黑人教堂去攻擊。

FBI特工在刑事申訴中寫道：「丹頓對ProPublica和[記者]感到憤怒，因為他們公開了他的真實身份並討論了他在AWD中的角色。」ProPublica在2018年報導說，華盛頓州是AWD最大集中地之一。