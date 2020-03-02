很久以前，在沐目江西邊有一個叫做廣林陽的國度。這個國家的國王有一個漂亮的女兒，大家都叫她木南公主！雖然木南公主很漂亮可是有個毛病就是從小被國王寵著慣著，所以脾氣不太好，不太會考慮其他人的感受。隨著公主一天天的長大，轉眼公主到了出嫁的年齡，國王決定把公主嫁給天下最有智慧的人！聽到這個消息，所有的年輕小夥都蠢蠢欲動，鄰國的王子都帶著聘禮趕過來了。不過，國王制定了許許多多的考驗來考察這些年輕人是不是具有無與倫比的智慧！只有通過重重考驗留下的人才有資格接受公主最後的考驗，然後從考驗的結果中讓公主自己挑一個她中意的。

經過重重考驗，最後只剩下兩個人，一個是鄰國木木國的青王子，一個就是廣林陽這個國家的一個普通而貧窮的小夥。認識他的人都叫他心乙！他們倆通過層層考驗，最後站到了公主面前。公主見到他們後，讓臣僕拿出幾匹布出來，讓二人一人挑一匹，並在三天之後拿著回來回答公主的問題！他們兩個沒花多長時間就挑好了。王子挑了一匹非常豔麗精美的布，讓人眼花繚亂，只是摸著時卻感覺粗糙，質地應該不這麼好！心乙挑了一匹看上去普普通通的布，可是摸上去的時候卻感覺細膩貼心柔滑！而剩下的布都是那種沒有什麼特色的….

三天之後，他們拿著布回來了！公主讓他們把布擺出來，只見青王子的布上面的圖案都模糊了，顏色也褪了！而心乙的布變化不大，只是看上去好像舊了一點！於是，公主開始問問題了。公主首先問青王子，現在，你還喜歡這塊布，讓你重新挑的話你還會挑它麼？青王子看著手上的布，一臉不屑的說，我看都不願再看它！它本來質地就不好，就因為它漂亮我才挑它的！

聽完青王子的回答，公主沒有任何表示，她轉頭問心乙，你呢，還喜歡你的布麼？如果讓你重新挑，你還會挑它麼？心也說，當然…現在的它和以前的它一樣，用它做衣服會很舒適溫暖！

公主聽完後點點頭，然後當著眾人的面，問她的一個跟著她最久且很聰明的僕人，你覺得我會選誰做我的丈夫？

僕人微微一笑，說，以我服侍公主這麼多年對公主的瞭解，公主應該會嫁給青王子！

公主聽了之後也微微一笑，說，你說說看！

僕人說，公主是天下最美麗的人，可是，並不是最溫柔賢慧的人！從青王子和這個叫心乙的小夥子挑布的情況來看！青王子注重外觀多一些！而心乙關注質地多一些….

公主接過話說，看來你確實比較瞭解我，我出個考題的時，考慮的並不是比們誰更有智慧，而是比比誰會愛護我多一些，喜歡我久一些！我並不是一個溫柔賢慧的人，而只是一個擁有美麗容顏的人！心乙會一直愛一個品質好的人可我一開始就不是，所以一開始心乙就不會那麼愛我！而青王子一開始會很愛我，但許多年以後，他也不會愛我的！但是兩個比起來，一個一開始就不愛我，一個一開始會愛我，雖然最終結果都是不愛我，但是還是選一個起碼愛過我的人好！所以，我應該會挑青王子….

大家聽了這一長串分析解釋，大部分都覺得有道理。也認為公主應該要嫁給青王子！也有人在為心乙惋惜，認為他是一個樸實的孩子，不過仿佛真的和公主不適合…這時，青王子感覺勝券在握了，所以一副得意洋洋的樣子。可是令大家費解的是，心乙同樣一副自信滿滿的神態！公主看著心乙的神情，眉頭緊湊，仿佛有點難過，問心乙說，我說我會選擇他而不是你，你為什麼一點沮喪的神情也沒有？看來，我說對了，你不會愛我，所以我嫁給他你也不會在意！

心乙神情的望著公主，說，不是的，恰恰相反，我覺得我越來越喜歡公主了！如果公主真的嫁給青王子，我會很難過。我鎮定是因為我越來越相信公主會嫁給我！

聽到這裡，大家都用驚異的目光看著心乙。等著他進一步解釋。

心乙不負眾望，繼續說他的理由，從公主設計這個考題來看，公主是一個聰明而有智慧的人！這也說明公主是一塊質地很好的布！聰明而有智慧也是優良品質的一種！因此我會很愛公主，並愛公主一輩子！比起青王子，我愛公主更深，更久！公主不是剛好要嫁給一個會愛她更多的人麼？我就是這個人！

公主聽到這裡，臉上已經露出了美麗燦爛的笑容…

據說，心乙拒絕了國王的財富和官爵，帶著一位非常漂亮而聰慧的姑娘去了瑪珥黛芙森林，然後再也沒有人見過他們了。只是，經常進山打獵的獵人說，經常在森林的山谷裡聽到歡欣的笑聲，那應該是他們吧… 作者：夏葉之殤