溫哥華中央圖書館舉行 閱讀自由與追尋真相講座

位於溫哥華市中心的中央圖書館。(圖片提供: Vancouver Public Library)

溫哥華市中心的中央圖書館(Central Library) ，本周六將舉行閱讀自由與追尋真相講座。

人擁有閱讀自由的權利有多重要?卑詩大學(University of British Columbia)華語現代文學教授雷勤風、《紐約時報》2013年好書《尋找蘇慧廉》作者沈迦、本地中文媒體專欄作家法律工作者吉米言，將從各自所長來談審核及自我審核對學術研究、寫作與表達的影響，及其如何阻礙真相的獲得與傳播。

這講座以國語進行，是溫哥華中央圖書館的自由閱讀月活動之一。

位於溫哥華市中心的中央圖書館(Central Library)，是溫哥華市的著名景點之一，那看似羅馬鬥獸場的設計，非常宏偉，這圖書館被美國旅遊雜誌Travel+Leisure 評為全球最美的20間圖書館之一，是全加拿大唯一入選的圖書館，已成為溫哥華市居民的一個周末好去處，也是遊客常到的旅遊景點。

閱讀自由與追尋真相講座

日期：2月29日星期六，下午2時30分至4時30分

地點：中央圖書館(Central Library)八樓Montalbano Family Theatre (350 W. Georgia St. Vancouver)

費用: 免費

查詢: 604-331-3648

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