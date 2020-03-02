在一個遙遠的地方，有一個美麗的國家，那裡的太陽永恆的散發著迷人的光輝，光亮照耀著翠綠的花園，沒有黑暗，沒有疾苦。從盤古開天闢地至今，它始終由幻想女王統治著。許多年以來，她始終不渝地為自己的子民忙碌，慷慨地賜給人們幸福。幻想女王曾經親自去過人類的世界，因為他聽說，那裡的居民終年辛勞度日，生活淒慘嚴酷。她為人類帶去了最美好的禮物，從此人們的生活裡有了快樂和幸福。

女王的孩子們都很美麗可愛，她們心地善良，與人為友。她們穿行於人類的世界，為人們帶來福音。可是，有一天這原本美好的一切，突然變了。

女王的小女兒叫做誠信，多少年來一直受人們的熱愛，可是今天，誠信從人間回來，她很傷心，美麗的臉龐也有淚水的痕跡。

「怎麼了？親愛的女兒？」女王問誠信，「為什麼一回家就悲傷哀歎，有什麼傷心事嗎？難道連母親都不能告訴嗎？」

「親愛的媽媽，我確實被困擾了，我弄不清楚原因，因而沉默不語。」

「講出來吧，我的女兒，母親很願意為你分擔。」

誠信回答說：「母親，您是知道的，我多麼喜歡和人類交往。以前，我一去他們總是立即伸出手來友好地表示歡迎，當我繼續自己的旅程時，他們就滿意地憨笑望著我離去，可是如今再也沒有這種情況了，一切都變了。」

「可憐的女兒。」女王撫摸著誠信的臉說「也許沒有你想的那麼糟糕。」

「不是的，我的感覺十分準確，」誠信回答說「他們已經不再喜歡我，無論我走到哪裡，總是遭人白眼。沒有一個地方再歡迎我露面，一直非常喜歡我的人們，總是嘲笑我，甚至背過身子不理我。」

女王用手支撐著額頭，默默沉思著。

「怎麼會這樣？難道世界上的人們都變了？」女王自言自語，「難道是那個虛偽的利益，還有那個可惡的自私搞的鬼？」

第二天，女王告訴誠信:「我親愛的女兒，母親不願意讓你吃苦頭，但是，你必須到人類世界再走一趟。誰想造福予人類，就不可以中途停止。」

「啊，母親，倘若他們把我趕走呢？或者誹謗我，輕蔑我，怎麼辦呢？」

「倘若年老的長輩收到自私和利益的蒙蔽，因而輕視你，那麼你就去找年幼的一輩好了，他們才真是我心愛的寵兒，我也經常飛到她們身邊，愛撫他們，親吻他們，和他們一起玩最快樂的遊戲。他們長大後，會依舊愛我，於是，我會幫可愛的姑娘們編織彩色的花環，我會讓狂野的男孩子變得安靜。」

「好極了，」誠信拍著手大喊：「只要他們還願意和我在一起，我願意再試試。」

「就這樣吧，好女兒，到他們身邊去吧，讓人類重新喜歡你。」女王說。誠信便動身去了人類世界。

「嗨，親愛的朋友們，你們好呀。」誠信剛來到人類世界，便興奮的向周圍的人類問好。「啊，誠信！」一個年輕人認出了她「你來這裡搞什麼名堂！」「我只是想來看看你們。

「你以為我們還會像從前那麼無知嗎？我們喜歡過你，你帶給了我們什麼好處？你能我我成為富翁嗎？還是能幫我擁有至高無上的權利呢？不！你什麼都不能給我，所以，請你離開這裡我們沒有時間聽你胡扯。」

誠信被人們冷落了，她孤孤單單地呆在一個角落。「我不能帶給人類金錢、權力和地位，可是我都能帶給他們健全的人格，高尚的心靈。難道人類絲毫不在乎嗎？只知道追求所謂的利益嗎？人類為何變得那麼自私？…….」童話心想。

這時，一個面目和善的老人朝誠信走來。「噢，善良的誠信！你看看吧，你的善良對這些被金錢麻痹的人毫無作用。你願意去見見可愛的孩子們嗎？你可以在我家裡有一個小小的，充滿友誼的安靜的住處，自由自在的過日子。我的孩子還有他的夥伴會永遠喜歡著你，你覺得怎麼樣？」

「啊，太好了，我願意和孩子們在一起！」

這位面目和善的老人和藹的向她點點頭，誠信跟隨著老人，走向屬於她的地方……

作者：季小異