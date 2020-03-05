在家工作不怠慢 10個軟件工具 提升時間管理

文 | Zita Lam

隨著新冠狀病毒（COVID-19）疫情在華州持續擴散，不少公司都陸續讓員工遠程在家工作，很多學校也宣佈停課以作進一步的預防清潔。然而，面對家中許多引誘—電腦遊戲、劇集、電影、零食、社交媒體等等—人的惰性容易怠慢工作進度。若果自問有拖延症或是想提升自我時間管理的你，都可以借用以下軟件工具，讓每一天活得更有效率！



Rescue Time — 明智地運用時間

你有想過自己每一天實際上浪費了多少時間嗎？這應用軟件會根據你使用手機和平板電腦的數據，每週向你發送報告並準確告訴你如何養成更好的習慣，讓你提高工作效率並在有意義的工作上花更多的時間。

Remember The Milk — 專注於你所有待辦事項

管理所有待辦事項一點都不容易，Remember The Milk是一個免費軟件，兼容和整合你的手機、電腦和電郵上的事項列表，隨時隨地提醒你，幫助你輕鬆地管理所有 “To-do List”。

Focus Booster — 增強專注力

這個應用程序是基於番茄工作法（Pomodoro Technique）的原理，針對那些拖延時間、經常感到不知所措的人。 它旨在增強您的注意力並消除時間壓力帶來的任何焦慮。



Toggl —時間分配小助手

如果你需要了解自己在不同項目上花費了多少時間，那麼Toggl是替代時間表的絕佳選擇。 有效的時間管理首先要明確指出你在不同項目和任務上實際花費的時間，然後通過分析確定如何更有效地管理它們。

Evernote — 你的筆記不再零亂

Evernote是一種免費的軟件，讓你以多種不同方式（例如，通過語音，文字或圖像）記下你的想法。你還可以記錄會議、訪談和隋筆，添加語音或文本附件以及與朋友共享文件。Evernote 還可以與 Remember The Milk 同步使用，真正地優化你的時間。

MindNode — 思維導圖專注法

思維導圖是一種結構化思考的高效工具，它可以幫助我們理清思緒，重塑更加有序的知識體系。MindNode 運用思維導圖的方法，整合你的想法，幫助你變得更有條理，從而使你更清楚需要做什麼。

1Password — 記住所有密碼

1Password 讓你將所有密碼保存在一個加密數據庫中，並受到一個密碼保護。 當你忘記密碼並需要找回密碼時，可以登入這個應用程序，不但可以節省你的時間，而且不會影響安全性。

Focus @ Will — 提高你的注意力範圍

這個應用程序結合了神經科學和音樂，以提高你的有效力。 根據開發人員的說法，Focus @ Will 可以將注意力範圍提高多達400％！ 這對於在學習、工作或閱讀時難以集中注意力的人的理想之選。

TimeTree — 共享曆程表

TimeTree 是一個共享曆程表，無論你需要與家人計劃活動，還是管理團隊，這個軟件工具可以幫助用戶隋時新增及更改活動詳情和時間，省去很多通知家人或團隊的時間。

GoodSync — 輕鬆備份和同步文件

該軟件使你可以輕鬆地備份、還原和同步文件。 它透過整合不同的文件夾，同步到你的手機或平板電腦，並具有篩選選項，讓你節省不少同步文件的時間。

