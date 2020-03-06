加拿大「齊心會更美」抗疫 全國籌得40萬捐紅十字會

《新冠肺炎健康講座》與會者大合照。

(溫哥華消息)加拿大新時代集團秉承關愛互助精神，帶領社區成功舉辦無數籌款活動。在剛過去的週末再接再厲，疫境送暖，主辦「齊心會更美」全國籌款活動，共籌得善款$400,000，為抗擊新型冠狀病毒肺炎出力。善款將透過加拿大紅十字會，為前線醫護人員購置醫療物資，作防疫及抗疫之用。

最近舉行的「齊心會更美」全國籌款日，新時代電視新聞主播鄧曉恩及陳瀚生，於列治文時代坊主持兩小時的《新冠肺炎健康講座》，與醫護專家王少雄醫生、葉高雄醫生、林俊濤醫生、關玉蓮醫生、施明鍵醫生，以及溫哥華沿岸衛生局列治文醫療衛生官Dr. Meena Dawar討論疫情發展，解說新冠肺炎病徵及教育公眾預防之道。講座現場座無虛席，專家的仔細分析，一一解除大眾在疫情期間引起的困惑。

加拿大紅十字會現場亦設置籌款箱，市民反應亦非常踴躍，現場募捐行動還未正式開始，已排隊等候，一踏正11時便紛紛從口袋裏掏出鈔票投入籌款箱內。善長的一分一毫，都為抗擊疫情帶來更大的支持及幫助。

新時代集團凝聚全國衆志成城抗疫情的強大力量，透過網上及全國電話捐款熱線，一共籌得善款四十萬元，為「齊心會更美」全國籌款日畫上完美句號，讓更多人受惠。新時代集團衷心感謝各界支持，東西兩岸心連心，發揮聚沙成塔、積少成多的力量。善長可以繼續到下列網站:www.redcross.ca/coronavirus/fairchildgroup ，網上捐款，或在辦公時間將支票送交新時代電視，及加拿大中文電台東西兩岸的辦公室。因有你我的參與，定能同心跨障礙，擊退疫情，齊心會更美。