細意品評 覓食四方 第12屆中國食肆大獎隆重開鑼 2020

美食佳餚各有心水，與其眾說紛紜倒不如集思廣益。中國食肆大獎一直秉承著宣揚、推廣及促進中國飲食文化的使命，踏入第十二年繼續不遺餘力，將溫哥華大眾對中式及台式美食的厚愛，傳譯成深受各界重視的美食指南，在本地及海外推廣《首本名菜》及《食客心水之選》，再次奠定溫哥華作為北美中菜之都的地位，同時表揚業界多年來默默耕耘、精心創作，以實力維持高水準的卓越成果。當《食評人大獎》的評審們埋頭於大溫四處尋覓《首本名菜》，大眾食客則可率先在《食客心水之選大獎》提名心儀食肆並投下神聖一票。

首本名菜 捲土重來

由Canola Eat Well冠名贊助的《食評人大獎 首本名菜》即將捲土重來，為大眾帶來專業評審嚴格挑選，最能代表大溫哥華中式及台式美食的10道全新首本名菜。第12屆中國食肆大獎《食評人大獎 首本名菜》評審團包括評審團始創人萬里峰先生及Brendon Mathews先生、環球時報飲食專欄主編 Alexandra Gill 小姐及新時代電視和加拿大中文電台主持人何活權先生，他們早在2019年9月已經開始暗訪本地大小食肆，以味道、廚藝及食材為準則，尋覓年度必嚐的首本名菜。《食評人大獎 首本名菜》將會於5月20日星期三在溫哥華俱樂部 (The Vancouver Club) 舉辦的第12屆中國食肆大獎頒獎典禮上公佈。

《食客心水之選大獎》網上提名展開 投票贏大獎

貴為北美中菜之都，大溫哥華除了有許多透過經驗和實力多年來屹立不動的老字號，近年亦見多間新開中式食肆進佔本地市場，無論是國際連鎖品牌、火鍋店、珍珠奶茶店，或是專門炮製正宗家鄉風味的小菜館，皆為大溫哥華美食版圖增添色彩，進一步涵蓋所有中式及台式美食種類。由香港著名家居用品品牌雅蘭床褥冠名贊助，第12屆中國食肆大獎《食客心水之選大獎》正式邀請大溫哥華所有美食愛好者開始在22個競選項目當中提名心儀食肆，籍此機會外出品評獲提名的食肆，然後再於上網投票，讓《食客心水之選大獎》繼續成為大溫哥華最具代表性的美食指南，並且反映本地最新中式及台式飲食潮流。

網上提名：3月2日星期一至3月8日星期日

網上及微信投票：3月9日星期一至4月5日星期日

得獎結果公佈：4月6日星期一

網上提名及投票：www.chineserestaurantawards.com/diners-choice-awards/

微信投票：請登大獎專頁，掃描二維碼登入與飯團點評合作的微信投票程式

食遍大溫的美食愛好者或許對該獲提名的食肆心裡有數，因此就要把握機會上網提名心儀食肆，隨後在四星期外出親身品嚐獲提名的食肆，每個項目有最多20間獲最多提名的食肆任君選擇，然後上網再投下神聖一票。與此同時，投票即可有機會贏取豐富獎品，包括雅蘭床褥、今屆《食客心水之選》最佳新食肆的美食禮券，以及來回溫哥華及紐約的經濟艙機票，以便親身品嚐紐約馳名美食。請關注中國食肆大獎 Instagram @ChineseRestaurantAwards 或透過與飯團點評合作的微信投票程式了解更多獎品詳情。

嶄新獎項 推動潮流

飲食潮流日新月異，中式及台式美食在保存傳統風味之同時，亦有創意革新的一面；中國食肆大獎有見及此，今年為《食客心水之選大獎》特設4個新獎項，包括最佳四川辣烤魚、最佳叉燒包 (蒸/焗)、最佳羊肉串及最佳黑糖珍珠奶，以涵蓋大江南北的特色口味及烹調技巧，並充分代表大溫哥華中式及台式美食多元化的一面。要選集合不同烹調技巧於一身的菜式，莫過於四川辣烤魚—廚師透過醃製、燒烤及燜燉等步驟，融合傳統四川重慶風味及現代火鍋概念，才能達至水準。至於廣東點心類別，叉燒包不但是大部分人上茶樓食點心必備之選，還有令人聞「包」起舞的魔力；無論是張仲文的原版、徐小鳳的翻唱版本、還是周星馳的詼諧演繹，皆道出眾人心聲：「我最愛吃是叉燒包！」

今屆《食客心水之選》新獎項當中，說起香口惹味就不得不提新疆街頭小食—羊肉串，不但大受歡迎風行全中國，更讓北京和上海都去研製揉合當地口味的新版本；愛羊肉串者，就知箇中秘訣除了是醃料，還需以炭燒烤才能做出香味撲鼻的效果。至於人氣最旺就非黑糖珍珠奶莫屬；當台式珍珠奶茶成功進駐世界各大城市的大街小巷，黑糖珍珠奶近年則在大溫哥華掀起熱潮，不但是「過江龍」將黑糖珍珠奶的傳統竅秒公諸同好，多間「本地薑」亦精心研製自家口味的黑糖珍珠奶，將炒得熱烘烘的黑糖與香滑鮮奶所結合的奧妙，幻化成難以抗拒的美味感受。

《食客心水之選大獎》得獎食肆將被邀出席5月20日星期三在溫哥華俱樂部 (The Vancouver Club)隆重舉辦的第12屆中國食肆大獎頒獎典禮。

贊助和合作夥伴： 菜籽油商會、溫哥華俱樂部、溫哥華香格里拉酒店 (指定酒店) 、加拿大象拔蚌商會、海洋智者 Ocean Wise®、Luxury Alliance Group、Think x Blink Communications Ltd.、Aqualina co. 、飯團點評、星島日報、至尊雜誌、人在溫哥華、舌尖上的溫哥華、 溫哥華知道、溫哥華教育學院及太平洋廚藝學院。

有關 中國食肆大獎

由北美市場推廣精英與專業食評家組成，2008年10月中國食肆大獎首次於加拿大溫哥華登場，以推廣中華飲食文化為目標。盡心為廣大食客打造每年度最豐富地方菜系飲食指南，於短短數年內旋速發展成為業界、媒體及主流與華人均推崇的中華飲食盛事，更是現時世界上舉辦最長久的中華食評大獎活動。中國食肆大獎每年表揚優秀食肆，更舉辦創意飲食文化交流活動及晚宴。 2017年初大獎更與香港旅遊發展局聯辦「嚐遊．香港」#TasteHKG獨家香港中菜體驗活動，其後更將「嚐遊」城市系列延續至台北、上海、蘇州與杭州，與無數星級名廚會面，向加拿大食客分享非凡美饡體驗，感受溫哥華地區以外的國際級水準中菜和台灣菜。

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