華州死亡人數急升 本週疫情情報

（本報訊）最新報告顯示，截至週三（4日），華州死亡人數增至10人，其中9人來自金縣（King County），該縣確診人數為31人；另外1人來自斯諾霍米甚縣（Snohomish County），該縣確診人數為8人。根據基沙普縣（Kitsap County）公共衛生區的數據，現正在對6名基沙普縣居民進行COVID-19的檢測。

斯諾霍米甚縣和埃弗里特市（Everett ）宣布進入緊急狀態。斯諾霍米甚縣行政長官戴夫·薩默斯（Dave Somers）表示：「我們知道人們對此表示關注，這一宣言將有助於我們共同努力，確保人們的安全。可以向公眾保證，我們將盡快做出果斷的回應。」

西雅圖公共衛生局和金縣政府、華盛頓州衛生部和金縣行政長官道康斯坦丁（Dow Constantine）於4日作出了一些更新︰西雅圖公共衛生局和金縣政府已向Life Care Center 護老院部署了兩名醫生，以協助該院為其居民和員工提供護理。疾病控制與預防中心在護老院設立了一個小組，幫助員工控制疫情。公共衛生官員正計劃建立一個團隊，以確保可以對護老院的每個人進行COVID-19測試。

多間學生式校區目前關閉，但衛生官員稱不建議學校關閉，除非學校的一名學生或員工對該病毒呈陽性反應，因為他們指兒童不被認為是高危人群。Woodmoor Elementary由於有家長確診，3月5日將全面進行消毒。柯克蘭的Eastside Preparatory由週二起，線上授課，直到4月13日。最近情況，學生和家長可直接聯繫學校或學區網站查詢。

金縣官員亦呼籲市民避免團體活動，君士坦丁說，該縣任何不必要的大型會議將取消至3月底，並鼓勵

公司安排可以通勤的員工遠程工作。金縣還購買了一家肯特郡的汽車旅館，該汽車旅館將在未來幾天內投入服務，以作隔離用途。另外，金縣已為模塊化單元的兩個新地點進行了加固，以容納新冠狀病毒患者。 一個在英特貝（Interbay）附近，另一個在北西雅圖，但未提供具體位置。目前連位於White Center，共有3個塊化單元隔離點。

為了阻止冠狀病毒的傳播，華盛頓官員要求選民不要舔該州用於郵寄選票的信封。華盛頓州將於下週二舉行初選，僅提供郵寄選票。華盛頓國務卿辦公室發言人凱里·扎貝爾（Kylee Zabel）說：「我們建議選民不要舔信封，可以用濕海綿或濕布黏貼信封。」

新冠病毒檢測納入醫保

3日，美國醫療保險和醫療補助服務中心主管威爾瑪表示，美國醫療保險和醫療補助，將支付涉及新冠病毒監測而發生的任何費用。此前有媒體報道，一名美國男子因擔心感染新冠病毒，去醫院做檢測，慶幸的是檢測結果顯示他只是普通流感，然而不幸的是他收到了一張3270美元的賬單，除去自己的醫保，他仍要支付1400美元。事件報道後，引發美國關注。3日晚上，副總統柏斯表示，只要醫生認為有需要，在美任何人士都可接受病毒測試。

現時位於Shoreline 的實驗室現時每天能為100名疑似患者進行測試，待華盛頓大學在本週加入協助後，有望每天能為更多疑似患者進行測試。每名疑似患者將進行2次測試。而華盛頓大學計劃設立「Drive-Thru」模式病毒測試點。

另外，UW Medicine Virology 實驗窒3日宣佈，新冠狀病毒樣本測試已經進行。經過FDA的協助指導培訓下，已完成了幾份病毒樣本測試。實驗窒表示，在本週前，每天可進行1000到1500次測試。

Redmond 市長發布緊急公告

Redmond市長Angela Birney發布了該市緊急公告，作為Kirkland東部緊鄰城市，Redmond 可以在必要時請求必要的額外物資。與此同時，Redmond市已經隔離參與上週Life Care Center急救的多位消防員。其中一位隔離在該市最偏遠的消防站，其他幾位均在家隔離。

Uber 和 Lyft 推出特殊時期司機注意事項

Uber 公司給司機們發放載客注意事項，指導司機們在疫情期間確保乘客和自身安全，預防感染和傳播新冠病毒。具體注意事項包括打噴嚏咳嗽捂口鼻和勤洗手等。同時，Uber 告知所有旗下獨立簽約的盈利司機們，如果感到身體不適就在家休息，也鼓勵司機們多加清潔和消毒車輛，對乘客易接觸的車內外表面尤其註意，但並沒有就清潔頻率和具體消殺產品予以建議。

Lyft 這邊是給司機們群發郵件，根據美國疾控中心以及世界衛生組織官方建議提供了注意事項清單，包括勤洗手，打噴嚏咳嗽用紙巾捂口鼻，以及避免與患病人士密切接觸等。同時告知司機們要對車門和安全帶勤加消毒。如果發現有歧視乘客或司機行為的會員，予以取消賬號。

Fred Hutch 癌症研究中心科學家指出，華州西部新增新冠肺炎可能每6天翻一倍

負責研究新冠病毒基因組成的人員通過數據研究表示，COVID-19已經在華州悄然傳播數週。Fred Hutchinson癌症研究中心基因和傳染病研究員，Bedford實驗室主任Dr. Trevor Bedford指出，這週末新報告的新冠肺炎確診病例在基因組成上與1月19號在Snohomish County的確診病例密切相關。

華州衛生部發言人Jamie Nixon稱會對Bedford的研究發現進行評估，同時計劃對正在或已經生病的居民進行額外檢查。Nixon指出，目前全國范圍內的檢測只進行了6週，最初的指示檢測範圍僅限於有過中國旅行史的人員，華州的檢測也只開展了2天。他說：「COVID-19 很有可能已在州內傳播，被感染人群現在可能只有類似流感的輕微症狀。」

關於疫情期間的公共交通乘坐和使用

新冠肺炎肆虐期間，西雅圖地區的公共交通乘坐者該如何保持自身和他人健康？

King County Metro, Sound Transit 以及Washington State Ferries都要求有症狀乘客避免乘坐公共交通，並遵守當地和華州公共衛生機構發布的相關安全指示。週六的一個新聞發布會上King County官員 Dow Constantine強烈要求有流感症狀的乘客不要乘坐巴士。同時，乘客們應該做好防範措施，包括打噴嚏咳嗽捂口鼻，勤洗手，以及在公共場所逗留後不要用手觸摸臉部等。

如果發現公共交通工具上的衛生隱患該怎麼辦？

如果乘客發現不衛生的交通工具表面，可以提醒司機或者其他乘務人員。Metro的乘客可以撥打客服電話206-553-3000，或者聯繫Twitter賬號@kcmetrobus。Sound Transit官員建議大家與其他乘客保持距離，以預防病毒的傳播。其乘客可以撥打或短信24小時開放的機構安保辦公室206-398-5268。

公共巴士的清潔頻率如何?

作為常規操作, Metro每30天對巴士內部表面進行深度清潔。另外，Metro Access 輔助客運系統車輛，以及Metro水上計程車的把手、桌面和座椅每天都會進行清潔。巴士上的垃圾每天都會檢查處理，工作人員也會每天清掃其餘垃圾殘留。一旦車上有乘客因病或其他原因造成的不衛生狀況，Metro 會立即對該車進行停運和清理。

目前科學家們依然在研究新冠病毒在物體表面的存活時間。之前22項關於類似冠狀病毒的研究分析顯示，室溫條件下，病毒可以在非生命物體表面停留長達9天，但普通消毒產品即可對其消殺。

疫情當前，當地機構改變應對措施了嗎？

截止週三，Metro還沒有宣布具體計劃和措施，但是已經在公共衛生部門的督促下準備調動資源，對運輸工具進行更頻繁的消毒和殺菌。Sound Transit官員聲稱會對旗下巴士、火車和車站進行更深層和頻繁的清潔。有公共隱患的車輛會被及時停運，直到完全消毒。乘客經常觸及的區域，包括扶手、電梯、和電梯按鈕等都會額外消殺。輪渡部門發言人Ian Sterling聲稱如果病毒波及到一定數量的員工，影響了航運需求，就會採取備選路線方案，類似雪天方案，減少服務船隻。

Port of Seattle實施新協議

Port of Seattle週二宣布了一些變化，以維護使用西雅圖-塔科馬國際機場等港口設施的乘客和員工的安全和健康。旅遊業是華盛頓的主要經濟來源之一，為全州提供了數以萬計的就業機會，並為該地區提供了數百萬的收入。 在2月2日至3月7日之間，有80多個航班被暫停飛往中國大陸，而一些航空公司最近宣布減少或取消飛往韓國和香港的航班。

機場除了加強集中公共區域進行消毒，並幫助乘客和員工在機場保持良好的衛生習慣。因此，在整個機場安裝了超過45台新型消毒洗手液，預計很快將再多安裝90台。洗手液被放置在安全檢查站、噴氣式飛機橋、登機口位置、地面運輸中心等，以及航空公司已經在值機櫃檯和登機口區域添加了公司的洗手液。港口承包商的清潔工人如有需要，將進行生物危害清潔處理（biohazard cleaning）培訓，並就任何可疑事件進行後續跟踪，以預防生物危害。承包商配備了醫院級消毒劑和抹布，以加快響應速度和進行清潔。

機場已經更新了其員工穿梭巴士、出租汽車服務巴士以及將乘客往返飛機巴士的清潔規程。巴士每天將被清洗多次。清潔包括消毒駕駛員座位、乘客座位和扶手。Port of Seattle正在分配洗手液器、安裝在巴士司機站或門。

航空公司政策及措施

阿拉斯加航空公司和達美航空共同為機場75％的乘客提供服務。所有航空公司都在採取特殊措施，以確保乘客和員工的旅行安全。

阿拉斯加航空已宣布採取多項行動，以確保乘客和員工在飛機上、機場、候機室和辦公室的安全。阿拉斯加加強了兩次飛行之間的飛機清潔，並將繼續評估清潔程序。 這是航班之間定期清潔的補充。阿拉斯加為2月27日至3月12日之間預訂新機票的客人提供靈活的旅行選擇。有關更多信息，請訪問alaskaair.com

達美航空已調整了行程表，免除了對受影響目的地的更改費，並與乘客合作以根據需要使用與其他航空公司的關係來調整旅行計劃。從2月開始，達美航空開始在從亞洲到達美國關口的航班上，採用經EPA認證的高效除霧技術，該些航班有從亞洲飛往亞特蘭大、底特律、火奴魯魯、洛杉磯、明尼阿波利斯/聖約翰斯保羅、波特蘭和西雅圖。從2月29日開始，意大利飛往紐約-肯尼迪國際機場和亞特蘭大的所有入境航班也配上霧化程序。

如果冠狀病毒繼續傳播，萬一需要隔離，你準備以下一些物品

這是NJ.com，Syracuse.com，國土安全部和疾病控制與預防中心的清單。