2015年以來首隻大猩猩嬰兒 在伍德蘭公園動物園誕生

（編譯Zita）伍德蘭公園動物園（Woodland Park Zoo）在週三早上迎來了自2015年以來的第一隻男性小猩猩。動物衛生主管達林·柯林斯（Darin Collins）博士說，這名未取名的小猩猩是12歲烏祖瑪（Uzumma）的兒子，到目前為止，這位新媽媽表現出良好的母性。動物園的錄像顯示，烏祖瑪在吃綠葉蔬菜零食時，這對大猩猩夫婦在室內隧道擁抱。

「她細心地抱著孩子，」柯林斯在新聞稿中說：「我們將只會進行視覺新生兒檢查，不會動手。但是如果有任何明顯的問題，我們將進行干預。」

烏祖瑪和她的孩子在私人的空間內被動物園監控。動物園希望牠們進行親子相處後和外界溫度至少為65度，幾週之內公眾可以看到這對母子。動物園花了一些時間訓練烏祖瑪的母性行為，稱不同的物體為「嬰兒」，並訓練她撿起並把物體抱在胸前。

大猩猩飼養員斯蒂芬妮·雅各布斯（Stephanie Jacobs）在新聞稿中說：「這些培訓課程有助於加強烏祖瑪對如何接生和正確放置嬰兒的天性。」

烏祖瑪還接受了類似人的產前檢查，包括體檢、超聲波檢查和補充維生素。大猩猩的妊娠期為8到9個月。20歲的大猩猩父親夸梅（Kwame）於2018年從史密森尼國家動物園（Smithsonian’s National Zoo）來到動物園，被稱為「大猩猩Vin Diesel」。

動物園根據大猩猩物種生存計劃將烏祖瑪和夸梅配對，該計劃是跨動物園的一項保護計劃，旨在幫助確保大猩猩種群的健康。西部低地大猩猩極度瀕臨滅絕，僅約30萬隻野生動物生活在野外。除了烏祖瑪和夸梅外，動物園還有其他六隻成年大猩猩：52歲的阿曼達（Amanda），41歲的Vip，34歲的朱穆克（Jumoke），24歲的納迪里（Nadiri），18歲的賢治（Akenji）和4歲的老約拉（Yola）。繼52歲的大猩猩金塔（Chinta）去世後，烏祖瑪的母親阿曼達（Amanda）現時是動物園中最老的動物。