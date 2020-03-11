無家可歸者面臨傳播冠狀病毒的「雙重風險」

（JY譯）他們經常沒有地方洗手，在骯髒的營地裡擠在一起，與健康衛生問題一直掙扎。這就是使無家可歸的人特別容易感染冠狀病毒的原因。 根據白宮的一份報告，在美國有近20萬人生活在這重條件中；隨著收入不平等的加劇和住房成本的上升，華盛頓州、加州和俄勒岡州成為無家可歸者最嚴重的州。而且，在西海岸遭受最近流行的新病毒打擊最大，在美國因COVID-19死亡的十幾人幾乎都在西海岸發生。衛生官員尚未報告無家可歸者中爆發COVID-19，但過去結核病和其他疾病席捲了他們，突顯了他們的脆弱性，這新病毒在無家可歸者群可能後患無窮。但是，幾乎沒有正在試圖遏制COVID-19病毒傳播的社區，有推出任何保護無家可歸者的計劃，如為他們提供了一個隔離康復的地方，阻止他們把病毒傳播開去。

「他們是雙重風險。一種是對自己的風險，另一種是對社會的風險，」科瓦利斯俄勒岡州立大學全球健康中心（Center for Global Health at Oregon State University in Corvallis）主任Chunhuei Chi說。包括西雅圖在內的金縣（King County），是美國發生死亡人數最多的地區，也是已採取行動的少數幾個地區之一：當地政府安裝了十幾個模塊單元，有些安裝在金縣擁有土地上，兩旁都是公寓建築物，讓被感染的無家可歸者入住隔離，接受治療。他說，這種方法需要在更多地方政府復制。他一直密切關注起源於中國的全球疫情。他說：「這應被視為緊急政策，將其作為解決社區傳播的解決方案，而不是永久解決無家可歸者問題。」

舊金山政府說，它正在製定一項保護無家可歸者免受病毒感染的計劃，但尚未公佈細節。舊金山上週四推遲了一個在大場地舉辦的活動，該活動將為無家可歸者提供社區服務。該市在一份聲明中說，場地最多可容納1,000人，推遲是為了減少使無家可歸者暴露于新冠狀病毒的風險，因為他們是一個高危群體，即年齡較大，且通常患有多種慢性病。

衛生部主任芭芭拉·費雷爾（ Barbara Ferrer）說，在南部洛杉磯縣，衛生部門正在向300多個無家可歸者設施提供一個小組，以確保無家可歸者常洗手及不共享食物或器皿。她敦促收容所準備更大的空間，以隔離可能患病的人。該國人口最多的縣的衛生官員也正在計劃對大規模的無家可歸者進行隔離，以防病毒擴散，並將部署街頭小隊與居住在營地中的人們一起合作，以照顧有症狀的人。費雷爾指出，衛生官員告訴人們生病時要留在家裡，經常洗手，有疑問給醫療機構打電話查詢。

在俄勒岡州的首府，塞勒姆（Salem）市區的人行道上出現了一個臨時的無家可歸者營地，一家幫助無家可歸者的機構正在提供洗手站。「我們社區中無家可歸的人將處於非常困難的位置，無法聽從現在提出的所有醫療保健建議，該社區行動機構（ Community Action）執行總監吉米·瓊斯（Jimmy Jones）說。「如果你在無家可歸的營地，你會發現洗手是非常有難道的一件事。在這裡保持清潔非常困難︴保持良好的衛生習慣也非常困難。」

33歲的亞歷克斯（Alex），是一名身穿灰色大衣的無家可歸者，在塞勒姆的人行道上行走，他說他並不特別擔心COVID-19病毒。但他問該病已經傳播到了哪些地區，以及在感染者進展的速度如何。他說：「我以為它已經在中國封城隔離了，也不知道封城前，發現這個病毒前傳播了多少。」他認為年輕的無家可歸者也許能更好地抵抗它，不容易受到感染。「他們的免疫系統已經比大多數人接受了更多的考驗，」 Alex說。「總的來說，我認為他們可能不那麼容易受感染，除非這是一個老年無家可歸的人。」

不過，有專家說，無家可歸者更容易受到傷害，因為他們許多都有潛在的健康狀況。就如那些確診患有COVID-19的死者，大多數都是有潛在的健康狀況。無家可歸的倡導者瓊斯（Jones）說，丙肝、心臟病和糖尿病，在塞勒姆市中，約1400名無家可歸者中很普遍。瓊斯說：「如果他們感染了這種特殊的病毒，那麼與普通人群相比，它對他們的影響更大，而死亡率更高。」

