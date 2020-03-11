疫情期間請勿誤信謠言 製造不必要的社會負擔

（社評）世界衛生組織（WHO）11日表示對，COVID-19感染率上升和政府反應不足的情況表示震驚，並宣布全球COVID-19病毒危機現在已成為一種大流行病（pandemic）。本州作為美國疫情最嚴重的州份之一，早在2月底宣布進入緊急狀態後，氣氛變得緊張。大眾未雨綢繆，蜂擁至商店購買物資，貨架被搶購一空。大米、面條、油、瓶裝水、衛生紙等，都成為了人們搶購的物資。很多人搶購物資的數量，看起來足夠一個5口家庭一年的量。一向供應不成問題的Costco，某些門店出基本上出現了連續幾天沒有大米、瓶裝水和衛生紙出售情況。這些搶購行為，被拍成照片或視頻，出現在網上各種平台，如面書、推特和微信等。



本報記者的一些海外朋友們，紛紛發短信問︰「西雅圖那裡怎麼了？你有囤積食物日用品嗎？聽說連子彈都要儲存起來，因為會有暴亂搶劫行動？」



「我沒去搶，也不想去搶，本來家裡的乾糧和日常用品都足夠一個月的量。加上一些食物，如蔬果不能放太久，大米放久了會變硬變黃。更不想加入搶購潮，造成恐慌社會負擔。暴亂？搶劫？來了十多年了，在西雅圖沒見喔。」記者感慨地回復他們。



好了，這週看起來正常多了，卻收到不少華埠餐飲業老闆的擔憂，因為大多數公司都選擇讓員工們待在家裡工作，使他們每天只有往時的三至五成營業額，大受影響。他們擔心的是員工的生計，在西雅圖大有名氣的翠苑酒家老闆娘Mei說︰「唐人街餐館的員工，加起來有數千人，他們有很多都是夫妻倆人都在唐人街不同的餐館打工。目前營業額大幅減少，晚上更沒什麼人流，只好改短營業時間。我們也已加強和增加清潔消毒次數。」



一波未平一波又起，突然收到有人詢問她︰「你們暫時停業啦？」原來是有人在西雅圖微信群看到轉發截圖內容︰「說翠園酒家（名稱已不一樣），由于受疫情影響，出于安全健康和公共衛生的考慮，決定于2020年3月9日起暫時停業，直至疫情受控制後。」記者看了截圖，第一個反應是，這是看圖找錯處嗎？第一，店名不是西雅圖的翠苑；第二，電話地區碼為917及718，明顯的這是外州電話。請問轉發在西雅圖微信群是什麼意思？轉發前能不能先看清楚？



沒多久，有另一位在唐人街某診所工作的朋友轉發了一段錄音，說有病人因這段錄音的內容，取消預約，內容大意︰「在華埠前星光超市的華埠賓館，有一名意大利人，因感染COVID-19，被送院治療。他在這段期間，常在華埠多個餐館出入，當局會進行調查。」記者告訴朋友︰「住了十多年西雅圖，從沒聽過星光市場及華埠賓館。還有查看了CDC、Public Health發的新聞犒和打了電話給CIDBIA，都沒有這件事。」後來去Google搜尋，那家華埠賓館和星光超市是在芝加哥的。這兩謠言，讓記者想起了大概一個月前的南大華99事件。也是在微信群有人轉發，南大華99有員工從中國回來後沒有隔離便上班的事件。當時記者也是找到事實的真相後幫忙僻謠傳。



從這些事情中，記者覺得疫情和搶購潮不及「唯恐天下不亂」的謠言可怕。疫情至少可以由注重個人及家居衛生、少出門、選擇外賣送貸服務、均衡飲食、保持正常作息，提升免疫力來對抗。搶購潮，相信兩、三週後供應回復正常，因為暫時沒有製造商停工的消息，只有聽說加班趕製口罩給醫護人員。但謠言、謠傳，單靠個人的力量很難阻止，其傳播的速度不遜COVID-19病毒。因此，特別在抗疫期間，本報呼籲大家接收和發送消息時先確認真實度，別盲目相信和散播，增加社會不必要的負擔。

