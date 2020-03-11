眾議院通過關於規範面部識別技術使用的法案

（JY譯）3月6日，華州眾議院以63票贊成對33票反對，通過了參議院6280法案。6280法案制定了政府部門和私人企業使用面部識別技術的法規。



「當我們的隱私受到威脅時，我們必須認真研究這項技術，它可能從根本上改變我們與政府和企業互動的方式，」眾議院類似面部識別法規的發起人代表黛布拉·恩特曼（Debra Entenman）說。「面部識別一再顯示出對邊緣化人群，特別是有色人種的偏見。顯然，該技術存在一些在廣泛使用之前需要解決的問題。該法案規定了強大的道德護欄，將保護所有人的隱私權。」



原始法案需要報告條件要求、公平性測試以及對執法和政府機構使用面部識別技術的培訓。眾議院修改了參議院的法案，賦予了當地司法管轄區批准該技術的權力，並要求執法部門獲得使用任何面部識別技術的授權。



眾議員扎克·哈金斯（Zack Hudgins）兼創新、技術和經濟發展委員會主席（Innovation, Technology, and Economic Development Committee）說：「我們不能讓創新或便利，越過我們的平等價值觀和隱私價值觀。我們希望繼續與參議院的同事們合作，達到這項令人興奮的技術與保護我們所有居民之間取得平衡。」由於該法案已在眾議院進行了修改，因此現在將退回參議院徵求其同意。

