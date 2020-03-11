韓製金針菇李斯特菌污染被召回 30人住院4人死亡

（JY譯）美國疾病預防控制中心（CDC）9日，呼籲市民不要食用一款韓國進口金針菇（Enoki Mushroom），有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。涉及的產品為總部在加州的Sun Hong Foods，Inc分銷的「韓國產品」金針菇。批次為UPC 7 426852 625810，以7.05 oz / 200 g帶有綠色標籤的透明塑料包裝出售。CDC給消費者、餐飲業和零售商的建議是︰請勿食用、使用或出售。如發現該批金針菇，CDC指可退回購買地點或扔掉。CDC強調，即使食用了沒有人生病或不適，也不要吃任何用該批金針菇或其製成的食物。



10日，CDC指，與一些州的公共衛生和監管官員以及美國食品藥品監督管理局（FDA）正在調查與金針菇有關的單核細胞增生李斯特菌感染。截至2020年3月9日，已有來自17個州，共36人感染了單核細胞增生性李斯特菌爆發菌株。 FDA正在確定其他分銷商是否也收到了相同的金針菇。



從2016年11月23日至2019年12月13日，從患病人群中收集了李斯特菌樣本。病患者的年齡範圍從不到1歲到97歲，平均年齡為67歲。58％的病患者是女性。在32個有可用信息中，有30例住院。其中6例與孕婦有關，其中2例導致胎兒流產。另外，加州、夏威夷州和新澤西州有四4人死亡。



據流行病學和實驗室證據表明，被標記為「韓國產品」的金針菇可能是此次疫情的來源。官員訪問了患者在生病前一個月所吃的食物，22人中有12人報稱食用了菇菌類，包括金針菇、Portobello、洋蘑（白色蘑菇）、鈕扣菇、褐色蘑菇、木耳、舞茸和秀珍菇（又稱蠔菇）。密歇根州農業和農村發展部從一家家患者光顧的超市，收集了一些蘑菇進行檢驗。兩個金針菇樣本發現李斯特菌的爆發菌株。



公共衛生調查人員用使用PulseNet系統，來識別可能是此次爆發的疾病。通過使用稱為全基因組測序（WGS）的標準化實驗室和數據分析方法，對從患病人群中分離出的李斯特菌細菌進行DNA指紋分析。WGS顯示從患病人群中分離出的細菌在遺傳上密切相關。 這意味著在這次爆發中，人們更有可能共享共同的感染源。



CDC擔心標記為「韓國產品」的金針菇可能被李斯特菌污染，並建議高風險人群（孕婦、65歲或以上的成年人以及免疫系統較弱的人群）避免食用任何該產品，直到調查人員確定污染源頭以及其他產品是否與該次疾病相關為止。如果您食用召回的e金針菇，並且出現李斯特菌感染症狀，請致電您的醫療保健提供者。CDC提醒，必須使用熱肥皂水清洗並消毒可能與召回金針菇接觸過的所有表面和容器。因為李斯特菌可以在冷藏溫度下生存，並且很容易傳播到其他食物和表面。切記冰箱也要徹底清洗。



李斯特菌病由李斯特菌引致，患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。感染李斯特菌病的孕婦雖然一般並無症狀或只有輕微症狀，但可能會將細菌傳給胎兒或新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。潛伏期約為 3 至70 天，病徵一般在感染後 3 星期出現。患者一般需要住院及接受抗生素治療。

