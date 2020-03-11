EPA認定可用來預防冠狀病毒的消毒用品清單

（JY譯）美國國家環境保護局（EPA）為大眾提供一系列經過鑒定有效消毒用品，民眾可以使用它們來保護自己免受新型冠狀病毒的侵害。該聯邦機構3月5日，發布了一份長達五頁的化學藥品和產品清單，稱其強度足以抵禦導致這種疾病的SARS-CoV-2病毒。



EPA負責人安德魯·惠勒（Andrew Wheeler）在一份聲明中說：「使用正確的消毒用品以及洗手等衛生工作，可有效預防和減少疾病蔓延。」他說：「特朗普政府的首要任務莫過於保護美國人民的健康和安全。美國環保署以公開透明的方式提供有關消毒劑的重要信息，以幫助減少COVID-19的傳播。」



EPA表示，最好遵循消毒劑標籤上的說明，並註意產品在使用時，需要在表面上應放置多長時間才有消毒效果。EPA在給CNN的聲明中說，企業可以根據先前批准，針對「難以殺死的病毒」的聲明，申請「新興病原體索賠」（emerging pathogens claim）。



據疾病控制和預防中心稱，用肥皂和水洗手仍然是防止病毒傳播的最佳方法。目前為止我們所知道的，新型冠狀病毒被認為主要通過人及其呼吸道飛沫傳播，例如咳嗽、打噴嚏、吐痰等。換句話說，人與人之間的傳播是最常見的。疾病預防控制中心說，雖然接觸被病毒污染的表面或物體然後觸嘴、鼻或眼睛的也有可能被感染，但這可能不是病毒傳播的主要方式。

以下是EPA清單中一些已註冊認可的消毒劑：

Clorox Multi Surface Cleaner + Bleach Clorox Disinfecting Wipes

Clorox Commercial Solutions® Clorox® Disinfecting Spray

Lysol brand Heavy-Duty Cleaner Disinfectant Concentrate

Lysol Disinfectant Max Cover Mist

Lysol brand Clean & Fresh Multi-Surface Cleaner

Purell Professional Surface Disinfectant Wipes

Sani-Prime Germicidal Spray

