別在最好的位置上睡覺

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有一位外國作家的小說，講有個小鎮來了馬戲團。因為有很多雜務要做，馬戲團在當地臨時招工，做三小時工作的人可以給一張外場的票，做六小時就可以進到內場。要是幹一整天，則可以得到一張最前排最中間位置的票。

有窮人家的兄弟倆，對馬戲團的狗熊、獅子、小丑垂涎已久。因為沒錢買票，他們本以為不可能看到精彩的表演了，聽說做臨時工可以得到票，他們興高采烈地報了名。而且兄弟倆一致願意做一整天活，換一張最前排的票。於是，他們開始了辛苦的工作。

搬器具，搭檯子，提水掃地……從太陽升起到落下，他們一刻不停地幹活，中間只分吃了一個饅頭。其實到下午時，兄弟倆就已經沒有力氣了。但是看馬戲的信念支撐著他們——還是最前排最中間的位置呦！

到了晚上，兩個又累又餓的男孩終於在艱苦的勞動後迎來了演出。他們筋疲力盡地坐在第一排，滿身塵土，手上腳上都磨出了豆大的水泡。主持人出場的時候，大家都熱烈地鼓掌，而這兩個可憐的孩子，卻在這掌聲裡，沉沉地睡著了。

故事挺讓人心酸的。可是，想想，這不就是很多人的人生麼。

這世界很精彩，就像馬戲團的演出一樣。而我們每個人，都渴望能坐在最前排最中間的位置看這場演出。

我們其實也在一直接受著這樣的鞭策——自涉世之初，就不斷有各種各樣的聲音提醒你，鼓動你——演出很精彩呦，你要努力努力再努力，向前向前再向前，爭取坐在第一排看哦。然後我們就玩命幹活，幹到筋疲力盡，幹到手腳起泡，幹到身體崩潰，終於得到那張美好的票。

可是，到了這一刻，你已經老了，身心俱損，半癡半呆。你拿著那張票，再也沒有精力和心思去欣賞這場演出。

那麼回頭看看，你是願意只付出一半的努力，然後高高興興地在內場看演出；還是願意在第一排最中間的位置沉沉睡去呢？

人生的目的，不是坐上一個多麼好的位置，而是盡情地欣賞一場精彩的演出。

所以，我們得在提水掃地搭枱子的時候，不斷衡量，對自己的能力有一個正確的判斷。

積極奮進、努力拼搏，這當然是優良的行為習慣。但是與此同時，我們必須量力而行——不去追求那些不可能得到的東西。其實很多時候，我們之所以覺得身心俱疲，壓力山大，就是因為我們在做超出能力範圍的事。 你誤入歧途了嗎？你覺得不堪重負了嗎？停下來好好衡量一下，給人生一個更準確的定位吧。記住，我們來這個世界，是為了看一場精彩的演出，而不是坐在最好的位置上睡覺。