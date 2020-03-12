溫市眾志成城抗疫情 慈善籌款綜藝大匯演

(溫哥華消息)「抗疫情、獻愛心慈善籌款晚會」，將於3月22日(星期日) 晚上假本拿比米高霍士劇院 (Michael J. Fox Theatre) 舉行，為中國「新冠肺炎」疫情嚴重的地區籌款。

這個慈善籌款晚會的籌委會，最近在溫哥華一間酒樓舉行記者招待會，宣佈有關詳情，出席者包括大溫哥華的表演藝術家、社團僑領和加拿大紅十字會代表Manjit Singh 等。

新冠狀病毒對中國和全球帶來巨大影響，疫情對湖北地區民眾造成嚴重損失，全國科學家、醫護人員總動員在不同崗位抗疫，海外華人響應中國政府號召，有不少社團、工商機構紛紛籌措物資金錢，運往災區救災及重建，大溫地區演藝團體繼2008 年汶川地震、2016 年亞省Fort McMurray 大火的義演籌款之後，亦作出抗禦新冠狀病毒的籌款義演。所謂一方有難，八方支援，為公益回饋社會。

大溫哥華演藝界將會在這晚會中演出多項精彩節目，包括粵曲、京劇、越劇、流行曲、古琴演奏和民族舞蹈表演等。溫哥華著名慈善家及粵劇界閨秀劉唐翠雄女士全力支持這籌款晚會，將擔任晚會特邀演出嘉賓，演唱粵劇名曲《 雙仙拜月亭》。「抗疫情、獻愛心慈善籌款晚會」的所有善款，將由加拿大紅十字會處理。

抗疫情、獻愛心慈善籌款晚會

日期: 3月22日(星期日) 晚上7時

地點: Michael J. Fox Theatre

5455 Rumble St, Burnaby, BC V5J 2B7

購票電話: 778-862-2133 (Eric Szeto)