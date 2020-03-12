蓮生活佛發表新書 南山雅舍筆記暢談所想所遇

3月7日，蓮生活佛發表新書「南山雅舍筆記」。西雅圖雷藏寺在地藏菩薩本尊法的同修活動後，舉行簽書會，近百名善信魚貫前行，歡喜的請蓮生活佛在新書扉頁上簽名留念。

南山雅舍筆記是蓮生活佛第276本著作，蓮生活佛自述，南山雅舍是自己的家，筆記就是將自己想到的、遇到的、感受到的寫出來，所以內容很廣泛。

自從釋迦牟尼佛傳授佛法，流傳至今，已歷2500多年，佛教演變成許多支派，但仍然可以概分為顯、密二種教派，當中顯教有甚深難解的法義，密教也有不傳之祕。新書中多篇文章都有涉及這些領域。

原始佛教對於女性多有貶抑，因此，佛經中記載龍女成佛一事，當時舍利弗尊者原本便不相信，而且還當面質疑龍女，後世學者對此也有疑義，但無論如何，龍女成佛激勵了無數女性佛教徒的向道之心。蓮生活佛在書中指出女性也是具足了佛性，並分析龍女能成佛的原因，是她具有不退的菩提心、無量智慧、一直勤修六波羅蜜，以及累積的福德與佛陀相當。

新書中，蓮生活佛教導修行的次第，是從行善佈施做起，接著學習禮拜等儀軌，然後觀照內在明白自心，實踐無我，最後證果。對於世人傳頌已久的大慈大悲觀世音菩薩、大智文殊菩薩，蓮生活佛讚嘆之餘，都舉出事例描述令人嘆為觀止的菩薩境界。