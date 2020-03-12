「跑得像馬瞎子一樣！」在老家，老輩人都說這句口語，我問過父親，他給我解釋：

岷縣閭井在明清乃至民國，是個岷禮兩交界的地方，更絕的是有個叫山上的村莊裡，有戶姓馬的人家的炕在岷際與禮際的交界線上。這家長櫃時常利用這個得天獨厚的位置耍賴，岷州來催糧收款，他輕輕一滾，便滾到禮際炕頭，岷州的衙役便奈何他不得；禮縣的衙役來了，他滾到岷縣的炕頭……如此成了自然，幾代後便養成不厚道的習慣。

「賴狗子不長毛，長下兩根茬茬毛。今天你耍賴，明天拔你皮和毛……」這是我們那兒的一首兒歌。

的確，這戶姓馬人家在清朝初因耍賴陷進一場官事中，無法了結。其實事情也很細小，細小得到我父親給我講這個故事時他已經說不上吃官事的起因。

事情是這樣的，馬家與另一戶王姓富戶為一點小事互不相讓，馬家將王家狀告到岷州，王家將馬家告到禮縣。而禮縣的衙役很匪，執拿原告都是三更半夜。而馬家雇傭的傭人中有許多打手。當禮縣的衙役在半夜從院牆剛翻進馬家的院中，就被馬家的一個傭人朝頭一門擔，便結果了一個衙役的性命。如此一件小小的民事訴訟案件上升為刑事案件，並且將兩縣縣長裹夾在其中。

「充軍之地，必有充軍之官及充軍之民。」禮縣縣長抑鬱岷縣縣長。

「強盜贓官，虎狼衙役，夜入民宅，非盜即搶！」岷縣的縣長反唇相譏。

如是，兩縣縣長唇槍舌劍，相互攻訐。岷禮兩縣的衙役有事經過以捉拿被告為名，誰也沒有忘記乘機訛詐。美其名為「要麻鞋錢」。意思他們因捉拿被告，將他們穿在腳上的麻鞋跑都爛了。如此這般，兩個縣的衙役，他們誰也不去捉拿被告歸案。可是王馬兩家的掌櫃從此便東藏西躲，誰也不敢踏進家門。這樁子就這樣一拖拖了二十多年。到後來，馬家的掌櫃客死他鄉， 兩縣的衙役還不時騷擾。因此才有「跑得像馬瞎子一樣」的俗語。直到王家有個兒子「進學」後，衙役才不敢要麻鞋了。

這裡需要補述一下年青的網友可能才會明白：就是什麼叫「進學」的事。 「進學」就是清朝指考中秀才。何至於考中一個小小的秀才，衙役不敢來騷擾？這是因為清朝規定「縣長堂上也沒有打秀才的板子。」大家細細看看《楊來武與小白菜》電視劇就知道了，要給秀才、舉人乃至於進士用刑，那要上報朝廷取消其資格後方可。這段是閒話就此打住。

作者：江河惠