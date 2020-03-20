很多時候，我們以為過不去的，經年以後再翻開，不過是人生的一段小插曲。

回首過往，我們都為曾經而懊惱過，如果高考時再努力一點，就會進入那所心儀的好大學，今天也可能就不至於過的這麼辛苦，如果當初再堅持一下，就不會和喜歡的工作錯過，如果當初再主動點，那個心愛的人也許就不會離開。

人生總是有遺憾的，我們也總喜歡牢牢的抓住一些不能挽回的事情不放，為其糾結，既便已過去多少年，想起來依然是不能釋懷。

都說念念不忘，便有迴響，卻忘了那句，人生沒有如果，一切不可能重來，但一切都會過去。

莫言說，人生四然：來是偶然，去是必然，盡其當然，順其自然，如此，便是最好的活法。

生活千頭萬緒，偶爾也會焦頭爛額，工作不順，孩子學習成績不理想，父母身體需要照顧，同事關係的處理不好。

很多時候，都以為撐不下去了，可慢慢的也都過來了。

時間是治癒一切當下解決不了問題的良藥，人這一輩子，註定歷經很多，高低浮沉，都很正常，生活不會止步於眼前的不如意，還有美好未來值得我們去期待。

當一個人總糾結過去，很容易迷茫，或對未來失去信心，人生從來都是掌聲和荊棘並存，要足夠勇敢和智慧，才能走下去。

記得有這樣一個故事：一位年輕人生活中遭遇到很多困惑，去尋智慧大師惑。

年輕人道：我每天都非常痛苦，生意的失利，家庭不和睦以及生活中的種種瑣事一直讓我寢食難安。

大師笑著說，現在你跟我一同渡船去河對面看看吧，在到達河對面後，大師告訴年輕人，現在你抬上船和我一起走吧。

年輕人驚訝道：大師，船這麼沉，我哪裡扛得動啊？

大師告訴他：孩子，你要知道，船在過河的時候是有用的，而過了河，我們就要捨棄船去趕路，否則，船就會變成我們的包袱，年輕人聽了恍然大悟。

是呀，人這一輩子分為幾個階段，昨天好與不好，已然過去，今天生活中遇到不如意也都會成為過往，而明天還在繼續，只有放下昨天，才能迎接更好的明天。

命運從不偏袒誰，走過了春夏秋冬，你才能看四季風景，經過晴雨交替，你才能有承受的能力，只有經歷過苦，方能嘗到甜。

《了凡四訓》裡曾寫：從前種種，譬如昨日死，以後種種，譬如今日生，昨天終會過去，今天已然開始，明天猶可期待。

不與往事糾纏，不為今日煩憂，看輕了，誰的頭頂都有一片藍天，看淡了，誰心裡都有一片花海，記得抬起頭，微笑著向前。

每個人心中都有一把開啟快樂的鑰匙，而我們常常把它交給了別人，每個人心中都有過糾結，真正聰明的人會懂得，好事壞事，終是往事，不要為偶爾打翻的牛奶而哭泣。

請相信：沒有永遠遮住陽光的烏雲， 幸福的人生，不是沒有苦難，疲憊和迷茫，而是不管經歷什麼，都能從容面對，不困於情，不畏將來，不念過往，如此，安好！

人生是一次旅行，現在所經歷的，都是生命長河裡短暫的一瞬，一切都會過去，一切也即將開始，只願這一路你腳步從容。

作者：春暖花開