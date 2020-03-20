三世情長 不敵轉身流光

紅塵煮酒，二兩相思，一杯禪，一杯繁華，凋零月，慈悲天，繁華過後，指尖落寞，只是無情寄語，悲傷來世，誰人詞，看韶華，落雨情，情眼落款，三千繁華，一滴秋月，來世命運，今生寄語，只是一杯冷，一段流年。

問今生，誰人裁剪，一杯冷眼，一滴秋，歲月無情，捲簾人，來世情，繞眼梧桐，坎坷一生，悲涼人，情殤錯，且把今生負東風，抱怨一個人，來世一個情，好煙好魚好南橋，一淚撒北斗，故此攜程淒涼命。

南橋雨，梨花落，江湖豪情，幾人看穿，天地無情，好心且把今生過，來世錯，錯把緣分過，愛也落，心也錯，情幾何，人蹉跎，且把今生負星河，故事這樣，離別輕歎，一曲紅苕，誤終生，曉風殘月掃今生。

慈悲人，古刹門，來世今生負古人，墨江湖，水墨丹青，一曲南橋，人情一滴淚，緣起生死人，人定江湖緣，彼此情斷，來世誤終生，誰人看斷，江湖一心，誰人裁剪，繁華過後，只是一筆帶過。

一個人，淒涼挑燈，夜雨三分，餘生多少年，悲傷命，坎坷心，愛恨路，一個句子，蒼老一世，面不改心姓無路，此生斷送一人情，裁剪夢，修繕情，負一人，那陌路香氣，曉月悲秋，不及眼前錯覺，失落終生。

看一人，誤一心，明月凋零，愛恨無奈，讀懂韶華，命運寄語，江湖懂得，脆弱十里，風情萬種，不及眼前繁華，愛夢惆悵，情眼看去，一眼誤終生，十里桃花潭，人情兩不負，一杯酒，一滴淚，情眼看去，終究傷懷。

十指鉛華，一杯淚，十里情，風箏誤，一杯緣，十里禪，暗月桃花，暮光秋風掃心弦，淚一滴，人一月，十里情眼負來世，百年相思誤終身，一封信，一杯老酒，三更月，四里情，五里流利，十里紅花，百里惹殘情，月半羞，情一滴，淚成雙。

一首月華，一生奢華，月來緣，人去願，別離客，七分少，愛人掃心弦，五月淚，花鷓鴣，情眼誤終身，來世真假，真情無極，誰人看穿，一杯愛，一滴殘，黃金小拐角，一拐一層山，一拐一層天，山上相思，天下流水。

山上一層門，心中一根弦，秋風打月淒涼人，愛恨無極掃悲涼，十里月，仙無極，人情兩負悲涼命，愛恨錯覺十里蘇，一夜天，一夜人，夜曲秋風掃斷腸，愛不及，人不及，月下十里坎坷天，恨無常，人無常，一杯殘月，劃破長空。

桃花落定，人海寄語，一杯殘月，一杯無情，寄語一個人的江湖，讀懂一份心，情眼看天涯，無情悲劇，傷感一個，脆弱一世，來世繁華多少，今生幾倍相思，此生來世，錯過一個人，來世誤終身，杯弓蛇影，從此凋零客。

一世情仇，一人恩怨，三杯老酒，殘缺一世夢，緣散人霧中，愛夢桃花，落雨成恨，一杯相思，一滴苦酒，三杯禪，恩無緣，人無緣，來世蹉跎，情無極，人無緣，愛一杯，冷三杯，殘無情，極品命，冷月相思，一杯失落。

坎坷一世，情眼無極，三滴淚，情傷感，回首命運，相思一杯，冷無華，情無暇，冷夢三杯禪，歲月無痕，人間三滴淚，緣無緣，人無緣，此生夢無限，等一人，三杯殘月，一杯江湖，風無極，人無限，冷夢三杯禪。

一世戀人，愛夢無限，懂得一人，愛無緣，人無緣，深山冷夢愛恨奢望，孤獨一人，三杯老酒，一杯禪，風華無限，愛冷夢，孤獨一人，誰人裁剪，愛恨無限，一月人，二月殘，十里事，二里風，三里月華掃江湖。

夢無暇，等無暇，誰人裁剪，一杯江湖，一杯深刻，冷月無心深山懂，愛恨名分誰人懂，一杯錯，冷無暇，懂無暇，一人坎坷，十里桃花山，山水相逢，夢誤人，人誤江湖，幾人懂，錯過一世情，眼裡無心，愛上沙石水月天。

三杯月，一心冷，江湖勸，人海無緣，一杯深山冷，一杯月華淺，分手奢華，冷夢相思，一杯人，一杯影，癡心絕對，愛情錯覺，定心淚，愛無限，誰人裁剪，一人風影，夢無常，人離別，離歌一曲，紅塵一夢。

一人夢，十里緣，分人影，淺江湖，半杯殘月，半杯思念，愛無限，等冷夢，渴望一人，對酒江湖。十里桃花，百里嚮往，一人折煞，對賭來世，風無限，人無限，來世一杯禪，今生佛緣散，讀懂奢望，孤獨執著。

折煞江湖，來世惆悵，風無限，人來世，這命運，坎坷挑劍，燈花冷月相思，人海無極而命，冷相思，錯過一世，夢無常，人無常，等一人，錯年華，夢一心，等一情，風無暇，等一錯，將心淚，錯情風華。

一杯禪，一杯夜，秋風掃盡，一滴緣，十里情，風華悲秋，情眼看盡，一滴惆悵，夢無暇，等無聊，情眼風華，蒙眼誤殺，對賭江湖，渴望秋風，好一個天下無雙，是一對傷感悲秋，感悟感悟，錯把珍惜了殘生。

心酸人，愛無影，孤山飲月一滴情，繞相思，奢望花，花無常，人無心，來世冰封，渴望一首凋零，情眼看盡，不及巫山雨，掃去一杯月，三更天，奈何人，錯把今生負韶華，夢無心，冷無情，這江山，一杯無影。

一丈紅塵，風景無暇，愛人錯，錯把今生負韶華，冷夢心，心無期，等一人，錯十里，風華萬種，一杯月，一杯冷，江山無心，看對江湖，誰人古刹，冰封十里，燈芯無緣，錯把江山看人心，愛不及人，情不及心。

夢伊人，愛相思，人情無緣，負韶華，別離真，坎坷傷，回首夢無緣，緣斷人離別，苦情相思，一杯無奈，影半隻，人情緣，甘心情願，從此別離，無所謂，隻手遮天，人影看流星，一杯錯，錯把今生負來世。

作者：傑青