三月的2020 年人口普查故事

Credit: 2020census.gov

2020年人口普查已到來！從3月12日開始，美國各地的家庭將開始收到郵寄的邀請函，以回覆2020年人口普查。這將是首次邀請全國各地的家庭通過網路、電話和郵件進行回覆。人口普查至關重要：人口普查統計數據用於確定國會的席位，並確定如何在全國每個州分配數十億美元的聯邦資金用於關鍵的公共計劃。面對騙局和大量選舉材料，了解這些郵件的外觀，郵件的回覆方式以及為什麼回覆對於塑造我們的未來是至關重要的。人口普查局的郵件將是什麼樣的？這些是郵件外觀的圖片，以及第一封邀請信。

三折小册子详细介绍了在2020年人口普查中应如何统计特定生活状况的人。

2020年人口普查以您的語言提供！2020年人口普查問卷以中文在線發布上my2020census.gov 上。人口普查局已創建了該視頻以及《語言幫助指南》中文版，以幫助您回答每個問題。（請與您的受眾分享。）

三折小册子详细介绍了在2020年人口普查中应如何统计特定生活状况的人。

需要通過電話獲得2020 年人口普查的幫助嗎？普通話服務，請撥打844-391-2020 ；獲得廣東話服務，請撥打844-398-2020。該電話號碼於美國東部標準時間每天上午7點至凌晨2點之間開放。了解更多信息，請訪問：https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2020/languages.html

在2020年人口普查中你應該被算在哪裡？無論您的公民身份、年齡、原籍國家或語言如何，人口普查都應算上每個人。（請參閱隨附的小冊子，以獲取有關如何算上房客、大學生、軍人和養老院居民的信息。）

跟踪2020年人口普查的響應率：從3月20日開始，您將能夠實時比較2020年與2010年在您所在區，城市，縣和州的響應率。響應率地圖可以幫助您將社區進度可視化，並且是很好的信息來源。

關於2020年人口普查

2020年人口普查統計了居住在美國50個州，哥倫比亞特區和五個美國領土的所有人。這項統計是由憲法規定的，並由美國人口普查局進行。美國憲法規定每10年進行一次人口普查。人口普查局的數據用於確定每年如何向各州和當地社區分配超過6,750億美元的聯邦資金，以提供服務和基礎設施，包括醫療保健，工作，學校，道路和商業。該數據還用於重新分配美國眾議院席位的目的。樣本普查問卷可以在這裡找到。您對普查的回應受美國法典標題13的保護。