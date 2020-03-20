加州葡萄酒博覽會 月底溫市中心舉行

圖片提供: California Wine Institute

(溫哥華消息)溫哥華的Arts Club Theatre Company劇團再度和Wine Institute of California (加州葡萄酒協會) 合作，舉辦一年一度的California Wine Fair (加州葡萄酒博覽會) ，於3月31日晚上在溫哥華市中心的溫哥華會議及展覽中心舉行。

California Wine Fair 是加拿大最大型的加州葡萄酒博覽會 ，來自一百個加州頂級酒莊，將參與這個博覽會，帶來350款優質葡萄酒。

無論是初次品嘗葡萄酒，或是經驗豐富的鑑賞家，參與這加州葡萄酒之旅，都可以品嘗經典品牌的葡萄酒，同時從眾多屢獲殊榮的葡萄酒商帶來的美酒中，找到新的珍藏。

除了品嘗美酒之外，參加這博覽會，還可以參與無聲拍賣，競投禮品或難忘的體驗，例如高貴的珠寶、浪漫的晚餐或令人興奮的旅程。

這博覽會的收益將會捐給Arts Club Theatre Company劇團，這劇團是加拿大西岸最大的劇團，是非牟利劇團，於1958年創立，1964年開始在舞台上演出，這劇團一直致力於促進舞台劇在卑詩省的發展，更鼓勵本地藝術家創作劇本。 California Wine Fair的門票已公開發售，購票可上網到下列網站https://artsclub.com/events/california-wine-fair?link=shows-menu ，或致電604-687-1644 。

California Wine Fair (加州葡萄酒博覽會)

日期: 3月31日(星期二) 晚上7時至9時半

地點: Vancouver Convention Centre East

999 Canada Place, Vancouver, BC

網頁: https://artsclub.com/events/california-wine-fair?link=shows-menu

購票電話 : 604-687-1644