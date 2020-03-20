市長宣佈為受COVID-19影響的家庭提供 500萬美元的雜貨券

市長珍妮·德肯（Jenny Durkan ）本週宣布，西雅圖市將提供 500 萬美元的雜貨券，幫助受 COVID-19 大流行病影響的家庭。新的雜貨券計畫將為 6250 個家庭提供 800 美元的代金券，用於在華盛頓州的任何一家 Safeway 商店購買食品、清潔用品和其他家居用品。



「我們知道由於 COVID-19 的大流行，西雅圖的很多工薪家庭已經陷入困境。隨著學校和兒童保育 設施的關閉，我們需要盡一切努力支持家庭，並確保他們能把食物擺上餐桌，」市長 德肯說。 「我們市在住房援助、餐飲和小企業方面做出了許多前所未有的新努力，但我們知道，這還不足以滿足困難家庭的需要。最終，我們將需要國會前所未有的救助計畫，以解决已經受全 球流行病影響的勞動人民所面臨的長期後果。」



市長的 500 萬美元食品券計畫將分發給 6250 個符合條件的家庭，這些家庭目前正在參加都市支持的兒童保育計畫和食品援助計畫。可持續發展與環境辦公室(OSE)將分兩次發放價值 400 美元的購物券，最早將於本周通過郵寄方式發放這些雜貨券。



「我感到鼓舞的是，這座城市將能够為我們最脆弱的家庭提供援助，無論他們的身份地位如何，都能獲得食物。」市議會主席洛雷娜·岡薩雷斯（LorenaGonzález） 說，「在這個不確定的時期，餐桌上有食物是家庭保持正常的一種方式。我非常感謝雜貨店的工作人員，他們在這場危機中每天都來上班，為我們的社區服務，對實現這一目標至關重要。」



「我們城市的工薪家庭正在平衡維持家庭和社區的安全，為他們的孩子提供照顧和教育，以及 COVID-19 導致的鈍化經濟。食物、住房和醫療保健是基本權利，這場危機加劇了我們國家在提供 這些基本權利方面的不足。今天的公告讓工薪家庭松了一口氣，我很自豪的是，所花的收入支持 了一家企業，該企業的工人得到了强有力的工會保護，」議員 特蕾莎·摩絲達（Teresa Mosqueda） 說。



「隨著危機的持續，我們的低收入家庭和時薪工人現在需要幫助。如果人們正在挨餓或掙扎求生， 世界上所有的經濟救濟都是沒有用的。通過提供代金券，家庭可以自己確定最佳的衛生方法，並 遵守公共衛生規程。特別感謝 Safeway 幫助該市建立迅速和體面的方式，讓家庭和個人為自己和 他們所愛的人做出最佳决定，」議員塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）說。



「我們感謝西雅圖市迅速採取行動，使受 COVID-19 影響的人們能够獲得食物。我們知道，在這個 社交距離疏遠的時期，已經有太多的弱勢家庭在努力維持廚房的供應。這些代金券將大有幫助， 我們還鼓勵鄰居們向鄰居們伸出援手，幫助那些有交通困難的人進入當地商店，」Safeway 對外事務總監莎拉·奧斯本（Sarah Osborne）說。



家庭將收到總共800 美元的代金券，可立即用於華盛頓州任何一家 Safeway 商店購買食品和家居用品，不包括烟草、酒精、彩票和燃料。代金券需要一個免費的 Safeway 會員資格，居民可以立即在任何一個 Safeway 使用。



OSE 一直在與私人和慈善合作夥伴合作，擴大該計畫的規模，以便在未來幾周為更多的工作家庭 提供服務。私人和慈善投資將支持失業工人，特別是缺乏標準工人保護和福利的零工經濟工人。 如果您或您的組織有興趣向雜貨代金券計畫捐款，請通過 Jessica.Finn Coven@seattle.gov 聯系可持 續發展與環境辦公室主任 Jessica Finn Coven。



在過去的一週裡，市長採取了一系列行動，包括延后水電費支付和暫時暫停住宅驅逐，為受 COVID-19 影響的工人提供救濟。對於小企業，她宣佈了一項包括遞延營業稅和穩定基金在內的 一攬子救助計畫。她繼續倡導國會一項綜合性的小型企業和工人救濟計畫，為 COVID-19 影響的西雅圖社區提供即時和持久的救濟，同時該市也正在迅速努力擴大新項目的規模。



該市為受 COVID-19 影響的居民和小企業創建了一個綜合資源網頁。此網頁將隨著更多資訊的提供而更新：http://www.seattle.gov/mayor/covid-19

