蓮生活佛傳授防疫密法 救瘟疫度母護佑眾生

新冠狀病毒肆虐全球，造成人類的大量染病及死亡。面對這世間浩劫，蓮生活佛3月15日在North Bend彩虹雷藏寺主持救瘟疫度母法會，一心祝禱佛光注照瘟疫消除、眾生脫離病痛死厄、獲得智慧光明健康。

蓮生活佛開示救瘟疫度母的防疫密法，是防護方法，大要是先取遠志、甘草、桂心、蛇床子、製附子等五味中藥，研磨成粉，然後虔誠祈禱救瘟疫度母的不死甘露光明，灑向自己並進入藥粉中。

蓮生活佛指出，此五味藥全屬陽，而病毒屬陰，以陽尅陰，當不死甘露的光明真正進入藥粉，也就是真正得到了救瘟疫度母的加持時，便能防護人不感染病毒。藥粉帶在身上，可救自己；藥粉放在家或社區的東南西北角落，可救家人或社區的人。

今年1月9日蓮生活佛在西雅圖雷藏寺錄製新春的訪談節目，便提到2020年是大動亂的一年，會有瘟疫，將出現超級細菌，並且世界經濟只有20分。當時尚無新冠狀病毒的名稱，直到後來台灣接連發生新冠狀病毒事件，中央疫情指揮中心指揮官陳時中抗疫有成，受到民眾肯定，許多登山客見到台灣雷藏寺大門前駁坎的毛筆大字「一切時中皆吉祥」的「時中」二字，驚呼巧妙含藏預言，寺方更出示之前訪談影片中有關瘟疫與超級細菌的片段，才引得3月9、10日TVBS、三立、年代、台視、壹電視等媒體爭相報導，轟傳一時。至於世界經濟的局勢，也因疫情緣故而確實正嚴重衰頹中。