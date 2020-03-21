【疫境自學】 常春藤名校開放免費在線課程

文 | Zita



常春藤盟校的八所學校包可說是世界上最負盛名的學院之一—布朗大學、哈佛大學、康奈爾大學、普林斯頓大學、達特茅斯大學、耶魯大學、哥倫比亞大學，以及賓夕法尼亞大學—他們均在《美國新聞與世界報導》國家大學排名中名列前十五名。這些常春藤盟校競爭力高，而且是不少「學霸」夢寐的求學之路。在這疫境中人人自危，遠離煩囂，或許是時間利用這些跨平台的免費在線課程，好好增值自己。



現時這些被稱為大大規模在線公開課程（MOOC）有超過450門課，橫跨13類別包括電腦科學、數據科學、程式設計、人文學科、商業、藝術與設計、科學、社會科學、健康與醫學、工程、數學、教育和個人發展。從莎士比亞到古典音樂再到佛教哲學，幾乎所有你能想像到的課程，都可以通過網站 Class Central 登記就讀。網站上有課程的簡介、簡易程度、開始日期、課程長度和教學大綱等。部份課程還提供收費證書服務，讓你完善自己的技能知識外，還令個人簡歷更有吸引力。



Class Central的Coursera用戶界面（UI）旨在宣傳付費產品，因此令不少新用戶對課程是否免費或如何註冊方面感到困惑。



如何免費註冊Coursera課程



用戶在登錄Coursera課程被問到要否「開始免費試用期」時，在按鍵下面有 “Audit the course” 的鏈結便可以開始課程而不用擔心試用期過了要付錢。有些課程免費提供評估項目（但沒有證書）。 註冊時只需選擇「完整課程，無需證書」（Full Course, No Certificate）便可。而有些課程是需要付費的，可以查看Class Central頁面上其課程有否綠色的”$”符號。如果你無法負擔證書的費用，也可以向Coursera申請經濟援助。



Coursera是什麼？



Coursera是在線教育提供商，提供來自世界頂級大學的在線課程，合作夥伴包括斯坦福大學，杜克大學，賓夕法尼亞大學，普林斯頓大學，密歇根州，北京大學和巴黎HEC大學。 Coursera還與IBM，Google和PwC等公司合作—這些公司還開設了Coursera課程。 目前，它擁有來自48個國家/地區的190個積極合作夥伴。



除個別課程和16個在線學位外，Coursera還提供400組課程，稱為專業課程、專業證書和碩士課程。 某些課程組可以用作通過Coursera獲得的學位的學分，但是當用作大學學分時，這些課程不是免費的。



Coursera提供免費證書嗎？

在Coursera成立之初，證書是免費的。 不幸的是，現在已無法獲得免費的Coursera課程證書。 許多MOOC提供商已停止提供免費證書來完成其在線課程。但是，如果你無力支付證書費用，則可以向financial aid申請經濟援助。



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