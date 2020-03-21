【疫境自樂】 與孩子在家烹飪的6大貼士

不做「緊張大師」增加親子樂趣

文 | Zita



在這個非常時期，與孩子呆在家中除了學習和工作，其實也是增加親子樂趣的機會。然而，不少家庭仍然視廚房是「兒童禁地」，害怕活躍好奇的童心搗蛋之外，更害怕他們不小心弄傷自己。事實上，很多父母都低估了孩子對危險的認知能力。與孩子一起烹飪不僅提升他們的注意力、啟發他們的技能，還能讓他們意識到飯來張口背後的付出。



一. 讓孩子先觀看 後模仿

孩子的學習源於模仿，家長的一舉一動很容易被他們看在眼內，從而逐漸變成他們的習慣。與他們一同煮食時，不妨先一步步示範一次，才讓他們學習試著做。這有助家長樹立一個健康飲食的榜樣，好讓他們的煮食的同時，開始接觸食材營養、份量控制和平衡蛋白質、穀物及纖維的常識。



二. 視烹飪工具為一種玩具



孩子注意力容易分散，但是當木匙、打蛋器、小鏟子和塑料容器等安全工具成為他們的玩具，可讓他們意識到其實烹飪都是一種樂趣。從食材一步步變成菜餚，孩子能感到自己參與到家庭的運作，這種成就感有助為他們提供一個安全、創意和自信心的舞台。為了讓孩子們充分享受烹飪的好處，家長應盡量避免使用電話，把重心放在學習和歡笑的親子時間上。



三. （聰明地）放心讓他們參與

清洗蔬果、測量份量、混合食材或攪拌食物都是烹飪重要的一環。適當地安排不同年齡的孩子進行不同的任務，加上為他們分配好工作區，更有效地保障他們處理食材時的安全。尤其是當你的小孩挑食的話，他們會較願意嚐試自己有份參與煮的食物，有助戒掉挑嘴，培養出他們勇於試新事物的習慣。



四. 事先準備要做妥



教導孩子煮食難免會發生一些阻礙—貪玩、注意力不集中、發脾氣—這時是對家長耐性的鍛鍊。安排額外的時間來準備、教導和烹煮，以及預先準備比較複雜或難處理的食材，有助家長更專注地與孩子一起完成菜餚。這還增加了與孩子談話、傾聽與培養感情的機會，與其做一個「緊張大師」，不如輕鬆享受親情的點滴時刻。



五. 適時給予稱讚



家長要避免讓孩子感到學習煮食是一種壓力，當他們犯錯時不要破口大罵；相反，當他們做得很好的時候一定要表揚他們，你的肯定對他們來說是非常重要的。當他們把廚房弄得亂七八糟時也無需太介意，最重要是與孩子玩得開心，一同投入在美好時光當中。適時給予稱讚有助提高孩子的自信心和溝通技巧，而他們學習煮食的同時更能認識更多的詞彙。



六. 善用網上教學平台



對於不知道從哪裡開始教孩子煮食的父母來說，專為兒童而設的網上教學平台是一個非常好用的工具：The Step Stool Chef Academy 由孩子廚師擔任影片的主角，讓家中的小孩逐步跟隨食譜步驟煮出美食的同時，學習烹飪的基本知識。Spatulatta 這個有趣的網站上，擁有超過350份適合孩子烹飪的創意食譜。Kids Cooking Activities 的烹飪課程按年齡段劃分，幫助不同年齡段進階學習技能。Fit for a Feast Chef School 有各類精彩影片，還會教授食品和廚房安全和如何將食品轉化為藝術品等。

