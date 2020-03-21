幫助社區共渡難關 每人一小步 支持本地企業

文 | Zita

在家工作、自我隔離、取消體育賽事和社交距離都有助緩解新型冠狀病毒傳播的危機，但與此同時，這也有可能摧毀不少小型企業。人流的減少使商店和餐館空無一人，在西雅圖，已經受到疫情的嚴重打擊。最近的一項調查發現，城市中60％的小企業正在考慮削減工資和裁員，35％的表示有倒閉的可能，超過80％的人認為情況會變得更糟。



儘管聯邦，州和地方政府將需要財政援助和其他政策措施的介入，但其實現時每人一小步，已經能大大幫助這些在水深火熱的小企業捱過危機。

購買禮品卡



在你最喜歡的商店、劇院或餐廳購買禮品卡是將現金投入業務的一種方式，無論將來禮品卡是自用還是送禮，此時此刻的投資對小企業來說看似輕於鴻毛，但每一分一毫都是重於泰山。



實店和網上購物



品牌Molly Moon在西雅圖經營著多家冰淇淋店，而這些店鋪的生意已經受到冠狀病毒的嚴重打擊，他們不得不削減員工的工時。市民可以多前往這些仍然開業的小企業，對於待在家中的人，也可以透過企業網站購買商品。談到本土賺物，非營利組織庫珀廣場委員會（Cooper Square Committee）主任阿比蓋爾·埃爾曼（Abigail Ellman）說，疾病預防控制中心的健康指導「實際上破壞了日常業務」。企業正在擔心如何賺取租金和工資，他們需要更多顧客（實店和網上）才能緩解這種歷力。



利用本地餐館外賣折扣



西雅圖唐人街的餐館現時提供不同類型的折扣吸引顧客，有些餐館更給予客人8折當他們出示於其它小企業用餐或購物的收據。他們亦利用各種外賣平台例如現時免除當地餐館運送費用的Uber Eats 、Caviar、Postmates和Grubhub等，來增加收入。



在疫情期間，Chowbus 西雅圖把「到店自取」的佣金降到5％（包含3％的信用卡費用），所有高出5％的部分都可以根據餐廳的意向取消或回饋用戶 。他們的平台把一部份餐廳的結單時間由晚上八時半，延遲到晚上九時半，讓客人有更多時間點餐。另外，他們與數家餐廳推出了「一刀菜」（一元菜）的活動，用滿減的方式來幫助餐廳提高銷量也讓客戶可以用更好的價錢品嚐餐廳的招牌菜。



同樣值得注意的一個平台是飯團（Fantuan），他們現正推出一個超級滿減活動，用戶購滿$20即減$6，滿$40減$12。他們還為當地餐館進行一定數量的補貼，也讓部份餐廳進行「三英里內免運費」推廣，以助增銷。



不要吝嗇小費



無論是出外用餐，還是訂購外賣時，盡可能對侍應生和送貨員慷慨一點，雖然較多的小費未必幫助到餐館的運營，但此舉有助社區中的善意和欣賞精神，從而改善每個人的心情。

分享額外資源

當一大部份人能夠在家工作時，有另一部份人仍然需要在店鋪工作。尤其是餐館的員工和廚師，當你輕輕鬆鬆在家點著外賣，他們還要經營生意和處理你的食物，因此十分需要口罩和消毒液等資源。如果你有額外的存貨，可以考慮捐贈給當地的小企業。



給他們一些好評和曝光率吧！



不是每家小企業都能在這段艱難的時間，承擔額外的宣傳費用。你的真實評論可能只花五分鐘，但對小企業來說是一個相當大的幫助。可以考慮利用各種社交媒體、Yelp和Google為你喜歡的企業寫上一份真誠的評論，或在照片上標籤其用戶名稱，已幫助不少曝光率的增加。



金錢乃萬惡之首



說的當然是充滿細菌的紙、銀幣。為了防止疫情傳播，同時保障自己和他人，在付款時盡量使用轉賬卡或信用卡，以防充滿細菌的錢幣傳到其他人的手中。

