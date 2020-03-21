金縣繼續採取行動 新增隔離點至五處

Joelle Gong

有關檢測新冠病毒的相關說明

儘管新冠病毒的檢測渠道越來越廣泛，但實際Healthcare provider的檢測能力仍然受到限制。此外，由於目前尚無可治療COVID-19的藥物，目前為了臨床護理目的而進行檢測用處不大。

任何發燒和咳嗽的人，都應該對自己可能感染COVID-19的可能有所準備，並採取措施保護社區和家庭中的其他人免受傳染。如果您生病了，則需要呆在家裡，遠離其他人。如果您需要公開拜訪醫療保健提供者，請戴上口罩並仔細洗手。

另一方面，雖然原則上對需要檢測COVID-19沒有任何限制。但是，根據華州衛生部對醫療保健提供者發布的指導，要求將篩查重點放在具有COVID-19症狀（例如發燒，咳嗽或呼吸急促）的患者身上。指南要求優先考慮對COVID-19風險較高的人群進行測試。也就是說，儘管原則上protocol沒有設置檢測門檻，但還是靠各health provider自行決定是否進行檢測。

LifeCare療養院情況更新

根據金縣衛生部，目前所有LifeCare療養院住戶均已接受測試。關於LifeCare員工測試：金縣公共衛生部門一直在與包括華盛頓大學在內的合作夥伴進行協調，為有症狀的生命護理中心員工提供測試。對有症狀的員工檢測在大樓外進行，以降低機構的感染風險。

截至上星期五晚，有95名LifeCare員工有症狀或曾有症狀。其中有47人檢測結果呈陽性，24人陰性；1人待確認；5人還未出結果。上週六（3月14日）早上對其餘15-20名員工進行了測試。

另鼓勵金縣的相關急救人員，醫務人員和護理人員（包括生命護理中心的人員）按照CDC指南積極監控自身的症狀。金縣於本週二報告的42例死亡中，有30人與Kirkland LifeCare有關。

臨時住房，隔離和檢疫設施

金縣繼續採取行動，為有接觸史、有暴露風險或患有新型冠狀病毒的人提供並支持一系列臨時住房選擇。金縣大部分居民將在自己的房屋中隔離和康復。金縣正在以下地區創建隔離和康復站點。包括今天公佈的3個新隔離點，和之前已公佈的3個——

已有隔離和檢疫設施的情況更新：

Kent隔離點，原Econo Lodge

金縣將繼續為無法在自己家中進行自我隔離的人們提供臨時住房，不過位於Kent的隔離站將改為不需特殊照顧的人員提供隔離住所，此地正在進行其他現場工作，包括建造圍欄。

目前，沒有人住在Kent的隔離站（1233 Central Ave N, Kent, WA 98032）；Aurora和（1132 N 128th St）White Center（206 SW 112th St）的隔離處仍在準備中。

金縣還在積極尋求新的收購項目，以緩解社區的健康危機。目前正在致力於重新規劃以下三個場所：

· King County International Airport (Boeing Field)：

7277 Perimeter Road South, Seattle

為了減少普通收容所人數並達到社會疏散準則（保持人與人之間6英尺距離），金縣國際機場的到達大廳正在建設為通常在St Martin De Porres Shelter（Centurylink附近）住的男性（通常是老年人）提供住所。服務始於2020年3月13日，並在當晚收容了80名55歲以上的男性。

· Eastgate Parking Lot：

13620 Eastgate Way, Bellevue

Eastgate隔離點（地圖標識：SeattleGPS公眾號）

此停車場為金縣所有，會放置帶地板和暖氣的獨立帳篷，用作隔離和恢復地點。該地點有有24/7的現場安全和衛生服務人員，將在大約一周後正式啟用。

· Issaquah汽車旅館：

1801 12th Avenue NW in Issaquah

目前正在考慮將場地用於擴大對弱勢人群的醫療支持、或對不需要大量社會支持服務的人們的隔離，可能還包括對不需要住院的人進行初級醫療服務，以最大程度地利用區域醫療設施中的可用空間。

我們還能做什麼

COVID-19正在金縣傳播。金縣及西雅圖衛生部目前預期確診數每5-7天翻一番。

公共衛生的主要目標是減少同時重症人數，以便處於重病危險中的人能夠獲得所需的護理。如果太多人都得了重病，這將給我們的醫療體繫帶來難以控制的負擔。如果發生這種情況，需要護理患者可能無法在需要時得到救治。每位居民都應負起責任，以確保我們的社區共同減輕這種疾病的影響。遇到醫療緊急情況應致電911。

此外，根據Snohomish衛生部數據，截止本週二下午，有88人已康復。金縣康復數據未知。