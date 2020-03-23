大西雅圖地區目前可供檢測covid-19的醫療機構

西雅圖地區當前可供公眾測試的渠道，絕大多數是面向隸屬於某特定醫療保健系統的患者及員工，或符合疾控中心（CDC）和華州衛生部（DOH）制定準則的人員。

除了州實驗室之外，本地醫療機構正在逐漸添加檢測新冠的場所，目前有：

UW Medicine

10330 Meridian Ave. N., Seattle

如果您的醫保服務提供方是UW Medincine，如需測試，請提前致電醫師，或通過他們的遠程醫療服務eCare、或UW Virtual Clinic虛擬診所在線診療：

https://www.uwmedicine.org/services/virtual-clinic

而目前UW Virtual Clinic是面向所有公眾的（不論是否屬於UW Medicine的醫療系統），並且免除了$35的掛號費。不過強烈希望如果沒有切實需要，將醫療資源留給真正有需要的人。

Kaiser Permanente

201 16th Ave. E., Seattle

13451 SE 36th St., Bellevue

140 SW 146th St., Burien

20200 54th Ave. W., Lynwood

如果您的醫保服務提供方是Kaiser，如需測試，請提前致電醫師，或撥打Kaiser熱線（1-800-297-6877 or 206-630-2244），或通過他們的e-visit在線診療：

https://wa.kaiserpermanente.org/html/public/services/online-care

Kaiser會為符合測試要件的潛在患者安排新冠檢測，檢測費用由Kaiser支付。但就此產生的治療或住院費用，則視患者保險的具體細則而定。

Swedish Hospital

751 NE Blakely Drive, Issaquah

515 Minor Ave., Suite 170, Seattle

21601 76th Ave. W., Edmonds

與前兩者類似，Swedish建議患者提前致電醫師，或使用Swedish的虛擬診療服務：

https:// virtual.swedish.org/

Pacific Medical Centers

1200 12th Ave. S., Seattle

10416 5th Ave. NE Seattle

601 S. Carr Road, Renton

如需預約測試，必須提前致電888.472.2633，醫院將：

確認您是PMC的患者，或將您註冊為新患者。

篩選COVID-19症狀和標準。僅對符合症狀或風險標準的患者進行測試。

預約並保留測試日期。

目前僅對具有以下症狀和/或風險標準的患者進行測試：

氣短，咳嗽或發燒

60歲以上的患者

有基礎疾病的患者

孕婦

Providence Medical Group

16708 Bothell Everett Hwy. Suite 201, Mill Creek

1700 13th St., Everett

需提前致電醫生，或訪問他們的在線問診服務：https://virtual.providence.org/

