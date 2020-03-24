奧委會將東京夏季奧運會正式推遲到2021年

（JY譯）日本首相安倍晉三週二（24日）表示，由于新冠病毒的爆發，國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）已經同意「 100％」將東京奧運會推遲一年到2021年的提議。安倍晉三在與巴赫進行電話交談後表示，他要求「考慮到當前情況」推遲，讓運動員可以發揮出最佳狀態，並確保人群安全。他補充說，他希望重新安排奧運會的時間，以證明人類戰勝了新冠狀病毒大流行。



「在目前情況下，根據世界衛生組織今天提供的信息，國際奧委會主席和日本首相得出的結論是，東京第三十二屆奧林匹克運動會必須重新安排到2020年以後，但不得晚於2021年夏天。以維護運動員及每位參與奧運會的人和國際社會的健康。」國際奧委會在一份聲明中說。



安倍晉三表示，他預計大流行病將在明年結束，奧運會最遲將在2021年夏季舉行。



奧運領導人說，他們希望東京奧運會能夠「在這個困難的時期成為世界的希望燈塔」（stand as a beacon of hope to the world during these troubled times）。他們決定保留日本的奧運聖火，奧運會最終舉行時，將保留「2020年東京奧運會和殘奧會」的名稱。



在新冠狀病毒大流行期間，國際奧委會面臨著推遲原定於7月24日開始的奧運會的壓力。美國奧林匹克與殘疾人奧林匹克委員會（United States Olympic & Paralympic Committee，USOPC）對4,000多名運動員進行了調查，近十分之七表示，他們認為如果7月舉行東京奧運會，那將是不公平的，促使USOPC領導人得出結論：「比以往任何時候都更加清楚，推遲是最有希望的道路。」



69％的人說，如果世界衛生組織（與IOC進行磋商的組織之一）認為安全，他們將在7月參加比賽感到安逸自在。但是幾乎相同的數字（68％）表示，他們認為在那種情況下奧運會不會公平。



最好的解釋是培訓計劃的大規模中斷，因為運動員準備在今年春季和夏季進行排位賽。



據《今日美國》週一（23日）報導，資深國際奧委會委員迪克·龐德（ Dick Pound ）認為2020年東京奧運會將被推遲。龐德告訴《今日美國》，奧運會可能會在2021年舉行，所有細節都將在未來幾週內製定出來。 他說，國際奧委會有望很快宣佈其下一步行動。