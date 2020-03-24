西部西雅圖大橋因裂縫而關閉 直至另行通知

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西雅圖交通運輸部和西雅圖市市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）星期一（23日）宣佈了這一消息。

根據德肯的說法，西部西雅圖大橋隨著時間的推移已經產生裂縫，最近發現進一步惡化。她說︰「人們擔心該高層架橋目前無法安全地支撐車輛通行。」Spokane Street將僅對公車和相關人事開放。東行車輛需要使用1st Ave S.橋或South Park橋，而I-5州際公路向西行駛的車輛將需要從Michigan/Corson 出口駛出，才能進入西部西雅圖。

「今天得知西雅圖交通運輸部由於結構問題，而無限期關閉西部西雅圖大橋，我指示金縣交通（King County Metro）立即開始在Duwamish的兩側規劃替代路線，並增加金縣水上出租車的連接次數。」金縣行政長官道康斯坦丁（Dow Constantine）說。

西雅圖交通運輸部工作人員將需要進一步評估，才能得知該橋何時可以再次安全開放。該部門主任山姆·津巴布韋（Sam Zimbabwe）說：「我們看到的裂縫的程度和類型，引起我們的結構工程專家關注。」他補充，該部門多年來一直在監測大樑的某些裂縫，以及一直在進行預防性維修保養。

暫時沒有維修時間表。「通勤者認真執行我們的公共衛生指令『留在家中』，我們將利用這一時刻來計劃修復，作為畢生西部西雅圖人，我知道半島上的8萬左右人，與其他地區的連接中斷時會有多麼困難。我們將竭盡所能，以確保西部西雅圖在大樑維修期間，有強大的交通替代方案。」康斯坦丁說。